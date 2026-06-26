Simion: „AUR la guvernare e singura soluție. Dacă Nicușor Dan nu se conformează, trebuie suspendat”

Liderul AUR, George Simion, susține că „AUR la guvernare este singura soluție” pentru depășirea crizei politice. El spune că, în lipsa unui acord privind desemnarea unui nou premier, președintele Nicușor Dan trebuie suspendat.

„AUR la guvernare, e singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”, a transmis George Simion, pe Facebook, la scurt timp după ce o nouă rundă de negocieri cu liderii partidelor s-a soldat cu un eșec.

Liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de mai multe tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare. Astfel, desemnarea noului premier este amânată, iar criza politică se adâncește, pe fondul lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.

După încheierea discuțiilor, președintele a transmis un mesaj public în care acuză Partidul Național Liberal că și-a schimbat poziția față de înțelegerile inițiale, blocând astfel formarea unui nou guvern.

Șeful statului susține că, în urma consultărilor de la începutul săptămânii, exista o variantă de lucru care ar fi putut întruni sprijin parlamentar, însă PNL ar fi revenit asupra angajamentelor privind susținerea unui guvern minoritar PSD.

Președintele a făcut apel la partide să revină la masa dialogului, subliniind că România are nevoie de un executiv cu puteri depline.