„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Mesajul lui Nicușor Dan după criticile privind ultimele decizii

Președintele Nicușor Dan a declarat că acțiunile sale recente, inclusiv atacarea la Curtea Constituțională a legii privind propaganda legionară, reprezintă exercitarea atribuțiilor constituționale și nu o strategie de atragere a electoratului „suveranist”.

„Eu am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am un dialog pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni cu toate partidele. Dar tot ce-mi spuneți dumneavoastră – nu cred, am citit și eu toate aceste interpretări. Adică… în trimiterea la CCR și în intenția de trimite la Parlament acea lege – este pur și simplu exercitarea unei atribuții a președintelui care dorește să fie un mediator în societate și să nu permită ca tensiuni și mai grave să se producă”, a explicat șeful statului, miercuri seară, într-un interviu la TVR 1.

Referindu-se la proiectul de lege contestat, Nicușor Dan a avertizat asupra riscului de interpretări excesive:

„Așa cum este proiectul de lege acum, dacă eu vă dau dumneavoastră operele complete ale lui Shakespeare, citând cuvânt cu cuvânt, sunt pasibil de pușcărie pentru că în interiorul acelor opere complete ale lui Shakespeare există o piesă care se numește «Neguțătorul din Veneția» și în interiorul acestei piese sunt niște remarci antisemite. Trebuie să punem o barieră, bineînțeles că suntem împotriva extremismului, împotriva urii, a antisemitismului, a xenofobiei. Dar astea sunt valori de care nu ne suspectează nimeni (că le încălcăm, n.r.), dar mai departe trebuie să existe un echilibru”.

Întrebat dacă mișcările extremiste reprezintă un pericol actual în România, președintele a răspuns că fenomenul nu poate fi ignorat, dar are rădăcini mai degrabă sociale decât ideologice.

„E o lege care există deja. Pe o lege care există deja evident că există un risc ca o nemulțumire care, în opinia mea, este în esență socială, care vine din inechități din societate, care vine din corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa lidership-ului politic al țării. Și ăsta este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporționale pentru ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcționare a unei părți din societate”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a mai declarat miercuri seară că deși atacurile între partidele de la guvernare sunt vizibile, „ar fi mai bine ca ele să nu existe”, însă ceea ce contează sunt rezultatele obținute de actualul Executiv.