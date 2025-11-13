Nicușor Dan îl aduce la Cotroceni pe Vlad Voiculescu, anchetat de DNA în dosarul achizițiilor de vaccinuri

Președintele Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe Vlad Voiculescu, în timp ce ancheta vaccinurilor continuă. În echipa prezidențială intră și Valentin Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București, precum și Șerban Iftime, pentru politici economice și sociale.

Președintele României, Nicușor Dan, a numit joi, 13 noiembrie 2025, mai mulți consilieri care vor completa structura Administrației Prezidențiale.

Cea mai controversată decizie este numirea lui Vlad Vasile Voiculescu în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Mandatul acestuia începe pe 17 noiembrie. Voiculescu este europarlamentar USR și fost ministru al Sănătății, iar numirea sa vine în timp ce este vizat într-o anchetă penală privind achizițiile de vaccinuri din perioada pandemiei.

DNA verifică modul în care au fost stabilite volumele și costurile, iar Voiculescu a fost audiat în cadrul procedurilor. Acesta a respins acuzațiile și a afirmat că deciziile au fost luate la nivel guvernamental.

Pe lângă această numire, președintele a semnat decretul pentru numirea lui Valentin Sorin Costreie ca și consilier prezidențial, începând cu 17 noiembrie.

Un alt decret îl vizează pe Vlad Ionescu, care devine consilier de stat de la 1 decembrie.

Mădălina Gabriela Fătu preia funcția de consilier de stat începând cu 17 noiembrie.

De asemenea, Șerban Iftime primește calitatea de consilier onorific în aceeași dată.

Prin aceste cinci decrete, Administrația Prezidențială își completează echipa cu noi responsabilități în educație, politică externă, coordonare internă, politici economice și proiecte cu componentă europeană.

Numirea lui Vlad Voiculescu rămâne însă cea mai discutată, atât prin rolul acordat la Cotroceni, cât și prin contextul anchetei în curs.