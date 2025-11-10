Victor Ponta, ironic după declarația lui Trump despre români: „Sper că nu se referea la faptul că românii sunt în meniu”

Declarația președintelui american Donald Trump, care a spus că „îi plac românii”, a stârnit reacții aprinse la București. În timp ce unii politicieni au salutat mesajul, fostul premier Victor Ponta a ironizat entuziasmul din spațiul public, afirmând că reacția autorităților române este „profund stupidă”.

Victor Ponta a comentat pe rețelele sociale declarația lui Donald Trump, făcând referire la contextul în care a fost făcută, o cină alături de premierul Ungariei, Viktor Orbán.

„Președintele Trump a spus că îi plac românii – asta a relatat toată propaganda din România. Au omis însă să menționeze că această declarație frumoasă a fost făcută în timp ce lua cina cu premierul Ungariei, Viktor Orbán! Sper că nu se refereau la faptul că românii sunt în meniu!”, a scris fostul premier pe Facebook.

Ponta a continuat într-un ton ironic, explicând că simpatia lui Trump pentru români ar avea, de fapt, legătură cu angajații români din companiile familiei sale, nu cu clasa politică din România.

„Eu cred, totuși, că președintele Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei Trump; nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României”, a adăugat el.

Fostul premier a criticat și modul în care Bucureștiul a reacționat la această declarație. „Din punctul de vedere al politicii noastre externe, faptul că declarațiile despre România sunt făcute la o cină cu premierul Ungariei este ceva jenant! Așa că marele entuziasm de la București este profund stupid. Cu adevărat merita să ne bucurăm doar dacă la masa de la Casa Albă ar fi fost premierul României!”, a mai scris Ponta.

Declarația lui Trump despre români

Totul a pornit de la o conferință de presă comună între Donald Trump și Viktor Orbán, în care fostul președinte american a fost întrebat despre mutarea trupelor americane din România.

„Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”, a spus Donald Trump.

La rândul său, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a completat: „Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”.