Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Exclusiv Victor Ponta îi compară pe useriști cu vechii comuniști: „E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot"

Publicat:

„Există majoritate fără USR”, spune Victor Ponta într-un interviu pentru „Adevărul”, afirmând că a oferit deja o soluție pentru actuala situație a partidului pe care l-a condus.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Fostul premier Victor Ponta a afirmat la Interviurile Adevărul că Guvernul poate funcționa și fără USR, care ar conduce, de fapt, Executivul, potrivit acestuia. 

„Cel care conduce în acest moment guvernul e USR-ul cu domnul Bolojan, care e, de fapt, USR. Ziceați că PNL-ul nu face nimic. Păi nu e niciun PNL. Domnul Bolojan e USR și PSD-ul se face că se luptă. Nu se luptă. Că dacă ar vrea să lupte, sigur că au metode democratice, politice, date de grupurile parlamentare. Ei se plâng și rămâne așa. E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul. (...) 

Soluția e foarte simplă și clară și nu am inventat-o eu. Eu am format în Parlament, că sunt independent, un grup de 25-30 de parlamentari independenți, am semnat toți. Am zis, dacă scoateți pe USR nu vrem nicio funcție. Scoateți USR. Ori scoateți pe USR și participați la guvernare în mod serios, nu ca acum. Ori ieșiți voi de la guvernare și lăsați-l pe domnul Bolojan cu USR-iștii lui și cu ce peneliști mai sunt să guverneze”, spune Victor Ponta. 

Majoritatea ar fi asigurată de acest grup din Parlament, care să înlocuiască USR, a mai explicat fostul lider PSD. „Le-am spus că votăm noi Guvernul. Nu am cerut niciun fel de funcție. Matematica este că există majoritate fără USR. Bineînțeles că există majoritate”, a indicat acesta. 

Întrebat cum poate fi înlăturat USR de la guvernare, acesta a explicat: „De exemplu, cum ai votat la MERCOSUR fără să ne întrebi? Cum zici că ne trimitem trupe în Groenlanda fără să ne întrebi? Ai o mulțime de lucruri pe care oamenii pot să le înțeleagă dacă le explici. Așa că te cerți pe o funcție, aia nu”.

Analiză în PSD

PSD a declanșat o analiză internă la finalul anului trecut, cu privire la participare partidului la guvernare. 

Membrii formațiunii au fost întrebați cu privire la asumarea și implementarea măsurilor și politicilor definitorii pentru PSD de către Guvernul Bolojan, precum și despre prioritățile și conduita PSD pe viitor și alte teme majore referitoare la bugetul pe anul 2026, care trebuie să ajungă în Parlament în februarie. 

