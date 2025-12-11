search
Liderii locali PSD, invitați la consultări interne privind posibilitatea ieșirii partidului de la guvernare DOCUMENT

0
0
Publicat:

PSD a trimis organizațiilor județene, de sector și a municipiului București o adresă de consultare internă în care solicită evaluarea activității partidului în cadrul coaliției. Documentul este semnat de deputatul Claudiu Manda.

PSD a trimis organizațiilor județene o adresă de consultare internă/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
PSD a trimis organizațiilor județene o adresă de consultare internă/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Documentul dezvăluit de Știri pe surse arată că au trecut șase luni de la intrarea PSD în actuala coaliție de guvernare, condusă de Ilie Bolojan, perioadă în care social-democrații au asigurat sprijin parlamentar și au deținut portofolii ministeriale.

„În acest context, și ținând cont de rezultatele alegerilor locale parțiale - unde PSD a câștigat în 12 din 14 UAT-uri, dar a pierdut Bucureștiul - se impune o evaluare lucidă a acestei perioade de guvernare și a perspectivelor pentru viitor”, se arată în document.

De aceea, Biroul Permanent Național (BPN) al partidului a decis inițierea unui amplu proces de consultare internă, liderii locali fiind invitați să participe activ la această analiză.

Cele două aspecte supuse dezbaterii sunt: 

1. În ce măsură considerați că politicile și măsurile definitorii pentru PSD și pentru electoratul nostru au fost asumate și implementate corect de Guvernul Bolojan?

2. Care ar trebui să fie prioritățile și conduita politică a PSD în perioada următoare?

De asemenea, semnatarul documentului solicită liderilor locali să-și exprime punctul de vedere asupra unor teme aflate pe agenda guvernamentală.

Printre acestea, precizează publicația citată, se regăsesc aplicarea legii privind creșterea salariului minim, reducerea cheltuielilor administrative prin concedieri sau diminuări salariale, precum și majorarea taxelor și impozitelor locale în beneficiul bugetului național. PSD cere, de asemenea, puncte de vedere privind protejarea veniturilor pensionarilor și identificarea fondurilor necesare pentru investițiile publice esențiale prevăzute în bugetul de stat pentru 2026.

Conducerea PSD solicită liderilor locali și primarilor să evalueze cum sunt percepute măsurile guvernamentale în teritoriu și dacă acestea corespund priorităților electoratului social-democrat. Aceștia trebuie să indice obiectivele esențiale pe care partidul ar trebui să le promoveze și să ofere direcții în cazul nealinierei partenerilor de coaliție. Recomandările liderilor locali, care cunosc cel mai bine nevoile comunităților, vor servi drept fundament pentru deciziile strategice ale partidului.

Organizațiile sunt rugate să consulte membrii Consiliilor Politice Județene sau de Sector pentru a integra toate punctele de vedere relevante.

Adresa consultare internă PSD by Florin Puscas

Grindeanu: „Această analiză va include tot ceea ce ține de agenda publică și deciziile care urmează să fie luate de Guvern”

Pe 9 decembrie, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat, după ședința conducerii partidului, că va exista în perioada următoare o analiză a participării la guvernare.

„Această analiză va include tot ceea ce ține de agenda publică și deciziile care urmează să fie luate de Guvern, de premierul Bolojan în perioada următoare, de modul în care se dorește construirea bugetului și de felul în care se vor lua în considerare propunerile noastre.

Toate acestea vor conta în analiza pe care am demarat-o astăzi. Fie că vorbim de salariul minim, de administrația locală sau centrală, de bugetul pe 2026, toate elementele vor fi evaluate și, la final, vom da un vot, așa cum am procedat și acum șase luni”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menționat că s-a făcut și o evaluare a ceea ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Capitalei și a susținut că Daniel Băluță nu ar fi câștigat funcția de primar în nicio situație, nici măcar dacă ar fi avut un discurs politic.

„Am făcut deja o evaluare a greșelilor pe care le-am comis la Capitală. În final, candidatul coaliției a câștigat, iar candidatul nostru s-a clasat pe locul 2. Ciucu a spus votați-mă pe mine ca să nu câștige extremismul. Anca Alexandrescu a spus că, dacă ar fi câștigat, l-ar fi înlăturat pe Bolojan. Noi am venit însă cu un discurs tehnic, administrativ, concentrat pe ceea ce voiam să fie realizat în București.

Mesajul nostru, bazat pe lucrurile bune făcute de Daniel în Sectorul 4, a fost însă mai slab decât celelalte. Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația în care ne aflăm astăzi. Dacă Daniel ar fi avut discurs politic, probabil că n-ar fi câștigat alegerile pe București, dar s-ar fi clasat pe locul 2, fără niciun fel de dubiu. Dovadă stau celelalte locuri unde am avut alegeri”, a concluzionat Grindeanu.

