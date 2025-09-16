Ponta recunoaște ce nu a putut oferi în mariajul cu Daciana Sârbu: „Ceea ce merită orice femeie. Cum să nu îți reproșezi așa ceva?”

Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit mai multe detalii despre divorțul de Daciana Sârbu, care a avut loc în ianuarie 2025, după un mariaj de 19 ani.

Potrivit Click, primele speculații despre separarea celor doi au apărut încă din luna septembrie 2024. În urma separării, băiatul lui Victor Ponta, Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas alături de tatăl său, iar cele două fiice, Irina (n. r. - fiica lui Victor Ponta și Dacianei Sârbu) și Maria (n. r. - fiica adoptată de cuplu), au rămas în grija Dacianei Sârbu.

De asemenea, potrivit declarația de avere fostul premier Victor Ponta a rămas proprietarul a trei apartamente situate în București, Istanbul și Dubai.

Invitat la emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț și difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY, el a vorbit despre divorț.

Întrebat dacă își reproșează separarea, Victor Ponta i-a explicat Nataliei Mateuț că nu are cum să nu facă acest lucru, însă în viață este nevoie să luăm decizii pentru ca lucrurile să nu devină și mai neplăcute, scrie Libertatea.

De asemenea, politicianul a punctat ce i s-a cerut, dar nu a putut oferi în fostul mariaj.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune!

Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus politicianul.

Acesta consideră că divorțul nu reprezintă o ruptură în viața cu copiii săi și declară că își găsește timp pentru Andrei, Irina și Maria și este preocupat ca aceștia să aibă o viață cât mai bună.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac.

Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea!

Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai zis el.