Intrarea candidatei independente Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei îngreunează situația AUR, care nu a anunțat dacǎ o susține. Mai mult, un lider important din partid, Marius Lulea, precizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că formațiunea măsoară șansele mai multor potențiali candidați.

În timp ce candidatura moderatoarei TV Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei încântă electoratul suveranist, anunțul nu pare să le surâdă la fel de mult reprezentanților AUR. După ce aceasta și-a făcut cunoscută intenția, George Simion i-a întrebat pe simpatizații AUR cine ar trebui să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei.

Partidul întârzie însă să anunțe susținerea unui candidat. Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a afirmat, la Interviurile Adevărul, că formațiunea politică analizează șansele a trei candidați: Anca Alexandrescu, Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu. „Există niște variante pe care lucrăm pentru că există interesul de a deveni un partid matur care să răspundă acestei chemări a electoratului. Nu mai suntem un partid de 15%, în spațiul public apar sondaje de 40%, ceea ce înseamnă că există o așteptare de partid matur. Ar trebui să prezentăm soluții care să răspundă acestei nevoi”, motivează Marius Lulea.

Pe de altă parte, din rândul candidaților Puterii apar acuzații că de fapt ar fi vorba despre un blat PSD-AUR. „Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-a dat drumul la niște discuții. Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru. Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut”, afirma, miercuri seara, la Digi24, candidatul PNL Ciprian Ciucu.

Se strâng candidaturile

Pe lângă candidatura independentă a Ancăi Alexandrescu, au mai fost anunțați cei trei candidați ai Puterii: Ciprian Cicu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, care pornesc cu cele mai mari șanse în lupta electorală pentru Capitală, urmați îndeaproape în sondaje de Anca Alexandrescu.

Și-au mai anunțat intenția de a candida fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, tot ca independent, fostul primar al sectorului 3 Liviu Negoiță (susținut de PUSL), vicepreședintele fundației Eco-Civica Dan Trifu și Ana Ciceală (susținută de SENS).

Pe segmentul electoratului suveranist mai apare însă și candidatura actorului George Burcea, acesta fiind susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT), prima formațiune politică care și-a anunțat sprijinul pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Ce efecte are mișcarea Ancăi Alexandrescu asupra AUR

„După părerea mea, AUR și George Simion sunt puși astăzi în șah, nu Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu nu are ceva de pierdut de pe urma acestei candidaturi, ci doar de câștigat. De pierdut ar avea doar dacă rezultatul său ar fi unul infim. La cum se prefigurează lucrurile acum, adică fără alte candidaturi cu notorietate importantă și cu șanse care să targheteze acel bazin electorat, candidatura ei, deocamdată, nu pare să-i aducă decât lucruri bune”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă.

George Burcea, singurul candidat care se prefigurează deocamdată pe buletinele de vot de pe 7 decembrie din partea unui partid parlamentar suveranist, este un personaj fără prea multă notorietate publică și fără capacitate de a strânge acest segment de electorat, mai arată consultantul politic. „Existența unor candidaturi nu înseamnă de la sine și că aceste candidaturi vor conta”, explică specialistul.

Anca Alexandrescu „își dorește moștenirea politică a lui Călin Georgescu” și o susținere AUR pentru candidatura ei „o poate face primar sau îi poate mări șansele de a deveni primar”, iar acest lucru îl pune pe George Simion și partidul său într-o situație dificilă, punctează consultantul politic.

„Știm cu toții că AUR sau George Simion nu este egal cu Călin Georgescu. Această competiție pentru Primăria Capitalei, reprezintă o competiție și între acești oameni care își doresc să capitalizeze acest bazin electoral suveranist”, mai subliniază acesta.

„AUR poate ajuta PSD, prin fărămițarea electoratului suveranist, astfel încât Anca Alexandrescu să nu aibă șansa să câștige” – Adrian Zăbavă, consultant politic.

În privința acuzațiilor de blat venite din PNL, consultantul politic Adrian Zăbavă subliniază că „de decizia AUR vor depinde șansele unora dintre ceilalți combatanți în a căștiga această competiție, inclusiv Daniel Băluță”.

Un candidat slab al AUR, „fără potențial, strânge niște voturi, dar nu îndeajuns cât să pună probleme”. În schimb, „un candidat puternic al AUR poate lua voturi din acest bazin suveranist și poate face candidatura doamnei Alexandrescu una care să nu câștige. În plus, poate lua voturi și marginal dinspre PSD, făcându-i rău lui Daniel Băluță”.

Prin urmare, „AUR poate ajuta PSD, prin fărâmițarea electoratului suveranist, astfel încât Anca Alexandrescu să nu aibă șansa să câștige această competiție”, concluzionează Adrian Zăbavă.

„George Simion va avea Congres și nu cred că i-ar conveni, chiar dacă doamna Alexandreascu nu va câștiga alegerile. Anca Alexandrescu își va face notorietate pe banii partidului AUR” – Andrei Țăranu, politolog.

„Probabil că Anca Alexandreascu a încercat să îi determine pe cei de la AUR să o susțină. Se pare că nu a negociat înainte. A sperat că va obține o garanție și o binecuvântare de la Călin Georgescu, cât și de la George Simion”, explică politologul Andrei Țăranu pentru „Adevărul”.

O susținere a candidaturii Ancăi Alexandrescu se lovește însă de un obstacol, Congresul AUR. „George Simion o să aibă Congres și nu cred că i-ar conveni, chiar dacă doamna Alexandreascu nu va câștiga alegerile. Cel mai probabil nu le va câștiga, dar ea își va face o notorietate destul de puternică pe banii partidului, ceea ce îl va umbri pe George Simion, care la fel ca și Grindeanu, candidează singur la președinția partidului. Și atunci nu are nevoie de o figură dominantă, care să îi umbrească condiția de președinte și de lider politic”, mai arată politologul Andrei Țăranu.

Lipsa candidatului AUR în București

Candidații aleși de partid pentru măsurătorile interne ne dau însă „imaginea că AUR nu dorește să câștige aceste alegeri”, mai spune politologul Andrei Țăranu. Pe lângă faptul că partidul nu are de regulă succes în București, nici nu a intrat în campanie încă.

Măsurătorile formațiunii politice care calculează șansele unor candidați cu funcții importante, Gheorghe Piperea, care este eurodeputat ales anul trecut pe listele partidului, Petrișor Peiu, care este lider al senatorilor AUR, precum și candidatura independentei Anca Alexandrescu, care nu este membru de partid, indică, de fapt, o lipsă potențialilor candidați interni în AUR. „Și asta pentru că George Simion a încercat să elimine pe oricine ar putea să îl eclipseze. (...) Cele două nume pe care le-a spus (n. r. – prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea), Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea, nu cred că vor să își părăsească funcțiile pe care le au”, mai spune politologul Andrei Țăranu pentru „Adevărul”.

Pe 1 august, Călin Georgescu anunța că o sprijină pe Anca Alexandrescu dacă aceasta va candida la Primăria Capitalei. Fostul candidat la prezidențiale nu a făcut încă un nou anunț.