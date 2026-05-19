După consultările de la Palatul Cotroceni, varianta unui premier tehnocrat este tot mai intens discutată, pe fondul dificultății partidelor de a ajunge la un acord politic. Din informațiile venite din culisele consultărilor de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan ia în calcul două nume din afara partidelor pentru funcția de premier: Radu Burnete, actual consilier economic la Cotroceni, și Delia Velculescu, economistă cu o carieră de peste două decenii la FMI. Ambele variante mizează pe expertiză tehnică și credibilitate internațională.

Profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir demontează mitul premierului tehnocrat neutru: „Este un actor care intră direct în jocul puterii, o funcție care cere asumare politică”. Analistul face o paralelă directă între blocajul actual și Cabinetul Cioloș din 2015, născut din emoția tragediei de la Colectiv și din respingerea politicilor PSD de către președinte. În opinia sa, contextul de acum nu este mult diferit, miza rămânând aceeași: capacitatea reală de a exercita autoritatea de la Palatul Victoria.

„Este destul de dificil, ne aflăm într-un moment delicat generat de votarea moțiunii de cenzură, ne aflăm într-un balans deosebit de delicat, iar obținerea unei majorități, care să susțină un Guvern, este deosebit de dificilă. Emoția de atunci, evident că nu mai este aceeași, dar contextul este același ca atunci, nu s-a schimbat fundamental, iar scopul rămâne, de a controla, prin intermediul Guvernului, puterea. Țelul PSD este același de a controla prin intermediul unui Guvern, nu s-a schimbat nimic față de 2017”, a declarat Ioan Stanomir pentru „Adevărul".

Sacrificiu sau ascensiune la putere?

Deși scepticii susțin că un profesionist de top, cu o reputație solidă și independent politic, ar refuza să preia frâiele Guvernului într-un moment de criză economică profundă, Ioan Stanomir privește lucrurile dintr-o altă perspectivă. Profesorul de drept constituțional subliniază că un astfel de mandat nu ar trebui privit ca un sacrificiu personal, ci ca o oportunitate uriașă de a lăsa o amprentă majoră asupra țării exact atunci când este mai mare nevoie de autoritate.

„Puterea este o postură a premierului și capacitatea Guvernului de a lucra cu el sau cu ea. Este o chestiune delicată și nu putem anticipa. Nu putem ști cum poate arăta proiectul de majoritate și care pot fi șansele, nu putem specula. Nu pot spune nici măcar dacă vom avea un premier tehnocrat sau dacă vom avea un guvern PSD.

Este o alegere politică, este o alegere de carieră, până la urmă este problema celor care acceptă, este și o problemă de a avea acces la putere, să ne înțelegem, să fii premier nu este ca și cu te-ai duce la mănăstire. Este ca și cum ai conduce o țară, este cu totul altceva. Nu te izolezi, ci capeți putere și dacă o exerciți cu atenție, capeți și mai multă putere.”

Un premier tehnocrat vine cu termeni și condiții

Chestionat cu privire la scenariul unui premier tehnocrat, președintele Nicușor Dan a explicat că a evitat strategic să arunce nume în spațiul public. Șeful statului a subliniat că prioritatea sa în acest moment este cristalizarea unei majorități parlamentare solide, capabilă să susțină viitorul Cabinet, înainte de a avansa propuneri concrete de premier.

„În mintea mea, da, nu le-am avansat. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”

După discuțiile de luni, 18 mai, de la Cotroceni, liderii PSD au declarat că își doresc refacerea coaliției, fără Ilie Bolojan premier, iar o variantă acceptabilă pentru aceștia ar fi inclusiv un premier tehnocrat care să asigure o majoritate parlamentară formată din partidele pro-europene.

Pe de altă parte, tot după consultările de luni, Ilie Bolojan a afirmat că PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în situaţia în care Guvernul ar fi condus de un premier tehnocrat.