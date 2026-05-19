search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Constituționalistul Ioan Stanomir demontează iluzia premierului apolitic: „Un tehnocrat intră direct în jocul dur al puterii”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După consultările de la Palatul Cotroceni, varianta unui premier tehnocrat este tot mai intens discutată, pe fondul dificultății partidelor de a ajunge la un acord politic. Din informațiile venite din culisele consultărilor de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan ia în calcul două nume din afara partidelor pentru funcția de premier: Radu Burnete, actual consilier economic la Cotroceni, și Delia Velculescu, economistă cu o carieră de peste două decenii la FMI. Ambele variante mizează pe expertiză tehnică și credibilitate internațională. 

Nicușor Dan/Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos
Nicușor Dan/Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos

Profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir demontează mitul premierului tehnocrat neutru: „Este un actor care intră direct în jocul puterii, o funcție care cere asumare politică”. Analistul face o paralelă directă între blocajul actual și Cabinetul Cioloș din 2015, născut din emoția tragediei de la Colectiv și din respingerea politicilor PSD de către președinte. În opinia sa, contextul de acum nu este mult diferit, miza rămânând aceeași: capacitatea reală de a exercita autoritatea de la Palatul Victoria.  

Este destul de dificil, ne aflăm într-un moment delicat generat de votarea moțiunii de cenzură, ne aflăm într-un balans deosebit de delicat, iar obținerea unei majorități, care să susțină un Guvern, este deosebit de dificilă. Emoția de atunci, evident că nu mai este aceeași, dar contextul este același ca atunci, nu s-a schimbat fundamental, iar scopul rămâne, de a controla, prin intermediul Guvernului, puterea. Țelul PSD este același de a controla prin intermediul unui Guvern, nu s-a schimbat nimic față de 2017”, a declarat Ioan Stanomir pentru Adevărul". 

Sacrificiu sau ascensiune la putere? 

Deși scepticii susțin că un profesionist de top, cu o reputație solidă și independent politic, ar refuza să preia frâiele Guvernului într-un moment de criză economică profundă, Ioan Stanomir privește lucrurile dintr-o altă perspectivă. Profesorul de drept constituțional subliniază că un astfel de mandat nu ar trebui privit ca un sacrificiu personal, ci ca o oportunitate uriașă de a lăsa o amprentă majoră asupra țării exact atunci când este mai mare nevoie de autoritate.  

Puterea este o postură a premierului și capacitatea Guvernului de a lucra cu el sau cu ea. Este o chestiune delicată și nu putem anticipa. Nu putem ști cum poate arăta proiectul de majoritate și care pot fi șansele, nu putem specula. Nu pot spune nici măcar dacă vom avea un premier tehnocrat sau dacă vom avea un guvern PSD. 

Este o alegere politică, este o alegere de carieră, până la urmă este problema celor care acceptă, este și o problemă de a avea acces la putere, să ne înțelegem, să fii premier nu este ca și cu te-ai duce la mănăstire. Este ca și cum ai conduce o țară, este cu totul altceva. Nu te izolezi, ci capeți putere și dacă o exerciți cu atenție, capeți și mai multă putere.”

Ioan Stanomir, profesor SNSPA Foto: Adevărul
Ioan Stanomir, profesor SNSPA Foto: Adevărul

Un premier tehnocrat vine cu termeni și condiții

Chestionat cu privire la scenariul unui premier tehnocrat, președintele Nicușor Dan a explicat că a evitat strategic să arunce nume în spațiul public. Șeful statului a subliniat că prioritatea sa în acest moment este cristalizarea unei majorități parlamentare solide, capabilă să susțină viitorul Cabinet, înainte de a avansa propuneri concrete de premier.  

„În mintea mea, da, nu le-am avansat. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”

După discuțiile de luni, 18 mai, de la Cotroceni, liderii PSD au declarat că își doresc refacerea coaliției, fără Ilie Bolojan premier, iar o variantă acceptabilă pentru aceștia ar fi inclusiv un premier tehnocrat care să asigure o majoritate parlamentară formată din partidele pro-europene.

Pe de altă parte, tot după consultările de luni, Ilie Bolojan a afirmat că PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în situaţia în care Guvernul ar fi condus de un premier tehnocrat.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
gandul.ro
image
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
mediafax.ro
image
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
digisport.ro
image
Amestec de omega-3 de casă. 1 lingură pe zi poate înlocui capsulele
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Zodia care va fi vedeta lunii iunie. E „lovită” de noroc din toate părțile, primește o sumă mare de bani și scapă de o problemă de sănătate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
ANAF schimbă regulile privind veniturile. Se elimină obligativitatea pentru români
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas