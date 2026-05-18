Nicușor Dan anunță o nouă rundă de negocieri după maratonul de luni. Apelul președintelui către partidele politice

Președintele Nicușor Dan a lansat luni, după consultările de la Cotroceni privind formarea viitorului Guvern, un apel la responsabilitate adresat partidelor, astfel încât „să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun”.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice şi conturării unei formule de guvernare cât mai stabile. În cadrul convorbirilor, fiecare delegaţie şi-a prezentat poziţia, şi-a argumentat constrângerile şi a precizat în ce condiţii ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susţine un nou Executiv”, a transmis șeful statului.

Şeful statului arată că, încă din discuţiile informale purtate după adoptarea moţiunii de cenzură, solicitarea sa a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susţinerea unui Guvern.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, mai spune şeful statului.

Nicușor Dan a discutat astăzi, timp de șapte ore, cu toate partidele parlamentare. La două săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele au mers la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică.

„Care este majoritatea pe care o propuneți?” este întrebarea pe care a adresat-o liderilor politici, a anunțat șeful statului.

Delia Velculescu, director în cadrul FMI, Radu Burnete, consilier prezidențial, și Eugen Tomac, eurodeputat și consilier onorific al președintelui, sunt cele trei variante de prim-ministru discutate informal la Cotroceni, susțin surse politice pentru „Adevărul”.