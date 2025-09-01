AUR și POT cer o comisie parlamentară de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), anunță inițierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Parlamentarii AUR și POT vor demara toate demersurile pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, ea reprezentând un instrument esențial pentru apărarea democrației constituționale și a statului de drept, împotriva abuzurilor și manipulărilor sistemului politic și instituțional, arată partidul AUR printr-un comunicat de presă.

AUR și POT încă deplâng „victoria” lui Călin Georgescu în alegerile anulate din 2024

„În urma turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 a existat un câștigător clar: domnul Călin Georgescu, susținut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente și dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câștige și turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curții Constituționale, fără ca până astăzi să existe o explicație clară. Partidele sistemului și Nicușor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut”, a transmis partidul condus de George Simion.

Reprezentanții partidului susțin că românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat și cine poartă responsabilitatea pentru „acest abuz care afectează grav democrația”. De altfel, rapoartele internaționale, inclusiv cel al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului, „au menționat explicit anularea alegerilor ca pe o vulnerabilitate democratică majoră” a mai precizat sursa citată.

Ce va face comisia parlamentară de anchetă și ce va putea scoate ea la iveală. Mai multe instituții importante vor fi audiate

„Parlamentul României are obligația democratică de a clarifica circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv și complet circumstanțele care au dus la anularea alegerilor și de a stabili responsabilități politice și instituționale.”

În plus, comisia va audia reprezentanți ai instituțiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI și alte structuri cu atribuții directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le așteaptă.

La finalul activității, comisia va întocmi un raport în care va evalua efectele anulării asupra dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Raportul va include propuneri de măsuri legislative, administrative sau disciplinare, dar și sesizări către instituțiile abilitate, acolo unde este cazul.

AUR va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a aduce adevărul la lumină și pentru a apăra dreptul fundamental al românilor de a decide prin vot.” a transmis organizația politică în comunicatul de presă consultat de Adevărul.

