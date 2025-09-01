search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

AUR și POT cer o comisie parlamentară de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

0
0
Publicat:

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), anunță inițierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. 

Simion și Gavrilă pregătesc o comisie de anchetă în Parlament / Sursa foto: Hepta
Simion și Gavrilă pregătesc o comisie de anchetă în Parlament / Sursa foto: Hepta

Parlamentarii AUR și POT vor demara toate demersurile pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, ea reprezentând un instrument esențial pentru apărarea democrației constituționale și a statului de drept, împotriva abuzurilor și manipulărilor sistemului politic și instituțional, arată partidul AUR printr-un comunicat de presă.

AUR și POT încă deplâng „victoria” lui Călin Georgescu în alegerile anulate din 2024

În urma turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 a existat un câștigător clar: domnul Călin Georgescu, susținut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente și dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câștige și turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curții Constituționale, fără ca până astăzi să existe o explicație clară. Partidele sistemului și Nicușor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut”, a transmis partidul condus de George Simion. 

Reprezentanții partidului susțin că românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat și cine poartă responsabilitatea pentru „acest abuz care afectează grav democrația”. De altfel, rapoartele internaționale, inclusiv cel al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului, „au menționat explicit anularea alegerilor ca pe o vulnerabilitate democratică majoră” a mai precizat sursa citată. 

Ce va face comisia parlamentară de anchetă și ce va putea scoate ea la iveală. Mai multe instituții importante vor fi audiate

„Parlamentul României are obligația democratică de a clarifica circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv și complet circumstanțele care au dus la anularea alegerilor și de a stabili responsabilități politice și instituționale.”

În plus, comisia va audia reprezentanți ai instituțiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI și alte structuri cu atribuții directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le așteaptă.

La finalul activității, comisia va întocmi un raport în care va evalua efectele anulării asupra dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Raportul va include propuneri de măsuri legislative, administrative sau disciplinare, dar și sesizări către instituțiile abilitate, acolo unde este cazul.

AUR va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a aduce adevărul la lumină și pentru a apăra dreptul fundamental al românilor de a decide prin vot.” a transmis organizația politică în comunicatul de presă consultat de Adevărul. 

George Simion, scandal în Parlament înaintea asumării răspunderii Guvernului pe măsurile de austeritate 

George Simion, liderul AUR, acuză PSD că folosește justiția ca „bâtă politică”, după prelungirea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, și cere oprirea „umilirii poporului român” prin decizii politice și asumări repetate de răspundere.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
digi24.ro
image
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
mediafax.ro
image
A venit rezultatul RMN-ului! Daniel Bîrligea ratează meciurile naționalei României. Ce a decis Mircea Lucescu în privința înlocuitorului. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Un livrator Glovo știe pe ce-a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Ce nebunie! Când începe noul an şcolar şi ce schimbări halucinante aduce
romaniatv.net
image
Cât aur mai are România. BNR face anunțul privind și rezervele valutare
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…”
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă