Val de incompatibilități la Primăria Timișoara: Viceprimarul pierde primul proces cu ANI la nici trei săptămâni după ce Fritz a contestat la CEDO decizia Înaltei Curți

Curtea de Apel Timișoara a respins luni acțiunea viceprimarului Timișoarei, Paula Romocean (USR), împotriva Agenției Naționale de Integritate (ANI), menținând, în primă instanță, raportul prin care aceasta a fost declarată în stare de incompatibilitate.

Potrivit minutei instanței, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totodată, Curtea de Apel a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale și a trimis spre soluționare o excepție de neconstituționalitate invocată în cauză.

De ce a fost declarată incompatibilă

Potrivit ANI, Paula Romocean s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 – 22 mai 2023, deoarece a exercitat simultan funcția de membră în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și o funcție de conducere în cadrul USR, respectiv cea de membră al Biroului Local Timișoara.

Conform declarației sale de avere, viceprimarul a încasat o indemnizație pentru activitatea desfășurată în Consiliul de Administrație al spitalului aflat în subordinea Primăriei Timișoara.

Un nou dosar ANI pentru administrația din Timișoara

Decizia vine la mai puțin de trei săptămâni după ce liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul intentat ANI. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat atunci raportul prin care edilul fusese găsit în conflict de interese, după ce a participat la emiterea unui act administrativ care a produs efecte pentru un arhitect de la care împrumutase bani în campania electorală din 2020.

În cazul lui Dominic Fritz, sancțiunea nu afectează mandatul de primar, însă îi interzice să candideze pentru o funcție aleasă timp de trei ani după încheierea actualului mandat. Edilul a anunțat că va contesta hotărârea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.