Mobilizare în PNL: Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și Congres pe 21 iunie. Decizia, luată la propunerea lui Ilie Bolojan

Miercuri, 17 iunie, a avut loc o ședință de urgență a conducerii PNL, desfășurată online, de la ora 16:00. În centrul discuțiilor s-a aflat situația premierului desemnat Adrian Veștea, în jurul căruia se conturează scenariul excluderii din partid. Reuniunea s-a terminat în jurul orei 17:20. Au fost luate niște decizii în ceea ce privește convocarea Consiliului Național Extraordinar și a Congresului Extraordinar.

UPDATE 17.20 PNL convoacă Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și propune Congres pe 21 iunie. Decizia, luată la propunerea lui Bolojan

PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru data de 19 iunie 2026, în format online, și propune organizarea unui Congres Extraordinar pe 21 iunie, la București, în complexul Romexpo.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de 17 iunie, la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, transmis după terminarea ședinței.

Conform acestuia, Consiliul Național Extraordinar va avea loc joi, 19 iunie, de la ora 17:00, cu participarea a aproximativ 800 de delegați liberali, având ca principale obiective aprobarea convocării Congresului Extraordinar și modificarea statutului partidului.

Congresul Extraordinar este programat pentru duminică, 21 iunie 2026, de la ora 12:00, la Romexpo, urmând să reunească aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară, dintre care 500 de membri de drept și 2.000 de delegați desemnați de organizațiile teritoriale.

Agenda Congresului va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar.

În cadrul ședinței, Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unui răspuns rapid și ferm din partea partidului în fața evoluțiilor recente care afectează PNL, declarând că formațiunea trebuie să își reconfirme direcția politică, să își clarifice mesajul și să își mențină credibilitatea în fața membrilor și a electoratului.

UPDATE 16:40 Congres extraordinar duminică, de la ora 12:00, la Romexpo

Conducerea Partidului Național Liberal a decis organizarea unui Congres extraordinar duminică, de la ora 12:00, la Romexpo. Înaintea acestuia, vineri, va avea loc o ședință extinsă a Consiliului Național.

Potrivit surselor politice, în cadrul reuniunii de vineri ar urma să fie propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid, măsură care ar urma să fie formalizată ulterior la Congresul de duminică.

Reamintim că Adrian Veștea, în eventualitatea în care va fi învestit în funcția de premier, își pregătește o echipă și intenționează să candideze la șefia PNL, într-o competiție directă cu Ilie Bolojan. În acest scenariu, Veștea s-ar regăsi simultan atât pe lista posibililor candidați la conducerea partidului, cât și pe cea a vizaților pentru excludere.

PNL analizează mai multe variante de reorganizare

În interiorul PNL sunt analizate mai multe variante privind reorganizarea conducerii.

Surse politice citate de Digi24 susțin că Adrian Veștea este vizat de o procedură de excludere, după ce a acceptat nominalizarea pentru conducerea Guvernului, decizie contestată de o parte a conducerii liberale.

Nume grele în ultima listă de miniștri vehiculată pentru guvernul Veștea: PSD ar urma să ceară portofolii cheie

Discuțiile au loc în contextul în care partidul încearcă să gestioneze o criză internă care se suprapune peste negocierile privind viitoarea formulă guvernamentală.

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Cătălin Predoiu și-a depus demisia miercuri, 17 iunie, din funcția de prim-vicepreședinte la Secretariatul General al partidului, în timp ce în culise se discută și despre posibile repoziționări în conducerea PNL.

Surse din partid indică faptul că Adrian Veștea ar putea lua în calcul o candidatură la șefia PNL, într-un eventual Congres extraordinar, dacă acesta va fi convocat în următoarele zile.

În acest moment, liberalii se află în ședință online, iar deciziile finale privind excluderea, calendarul votului și organizarea Congresului urmează să fie stabilite în funcție de evoluția discuțiilor interne.

UPDATE 15.30 Vot accelerat și negocieri tensionate în Parlament

Tabăra care îl susține pe Adrian Veștea ar încerca accelerarea procedurilor de învestire a noului guvern. Potrivit informațiilor Digi24, în aceste momente se discută convocarea unei ședințe a Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în cursul serii, în cadrul căreia să fie stabilit calendarul audierilor miniștrilor și votul în plenul reunit pentru data de 18 iunie.

Pentru a fi adoptată, această propunere de calendar are nevoie de o majoritate în Birourile Permanente reunite, însă în acest moment nu ar exista susținerea necesară. Surse politice afirmă că PNL, USR și UDMR s-ar opune unui vot accelerat și ar prefera amânarea procedurilor pentru săptămâna viitoare.

În paralel, liberalii ar urma să convoace un Congres extraordinar al partidului, în contextul tensiunilor interne. Potrivit acelorași surse, un astfel de plan ar putea fi susținut doar în condițiile obținerii sprijinului AUR.

Cătălin Predoiu, declarație explozivă în ședința PNL de luni seară

Cătălin Predoiu a transmis în ședința PNL de luni, 15 iunie, că nu a fost implicat în nominalizarea lui Adrian Veștea, semnalând tensiuni în interiorul conducerii partidului. Acesta a avertizat că ar putea fi pentru ultima dată când ia cuvântul în această formulă de conducere.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL la data declarației, a afirmat că intervenția sa ar putea fi una dintre ultimele în această formulă de conducere și a subliniat că „nu a avut nicio discuție privind nominalizările guvernamentale”. Acesta a susținut că Partidul Național Liberal trebuie să rămână la guvernare, dar doar după o reconstrucție politică internă și o reconectare cu baza electorală.