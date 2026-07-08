PNL câștigă teren în intenția de vot, iar încrederea în Ilie Bolojan crește. AUR își păstrează avansul SONDAJ

Criza politică din ultimele luni a crescut interesul românilor pentru politică, iar efectul se reflectă în reașezarea bazinelor electorale, potrivit celui mai recent sondaj Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Datele studiului arată că perioada de tensiuni politice a funcționat pentru public aproape ca o scurtă campanie electorală: mai mulți români și-au format o opțiune de vot, iar mobilizarea a avantajat în special partidele mari.

PNL este principalul câștigător al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând în special alegători nehotărâți, dar și votanți care se orientaseră anterior către partide mai mici, precum USR sau REPER, potrivit sondajului Poll/Int România.

AUR își menține avantajul în fața partidelor tradiționale și reușește să atragă un plus de susținere, în timp ce alte formațiuni de tip „protest” pierd din influență. PSD își păstrează bazinul electoral, însă alegătorii săi sunt cei mai puțin interesați de participarea la alegeri, în comparație cu susținătorii PNL și AUR, care sunt mai mobilizați.

Autorii sondajului notează că PSD rămâne prins între două zone electorale: blocul populist reprezentat de AUR și noul pol format în jurul PNL-USR. În același timp, USR începe să resimtă efectul creșterii de popularitate a lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, creștere importantă în încrederea românilor

În ceea ce privește liderii politici, Ilie Bolojan este politicianul care a înregistrat cea mai mare creștere în nivelul de încredere, ajungând la 29,5%.

În creștere se află și Dominic Fritz și George Simion, în timp ce președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au rămas la niveluri similare cu cele din luna aprilie.

Sondajul arată că Nicușor Dan are un nivel de încredere de 24,2% după aproximativ un an de mandat. Președintele beneficiază de susținere atât din partea alegătorilor PNL și USR, cât și din partea unei părți importante a electoratului PSD.

În schimb, liderii politici aflați în eșalonul secund al partidelor testați în sondaj – Oana Gheorghiu (PNL), Alexandru Rogobete (PSD), Radu Miruță (USR) și Petrișor Peiu (AUR) – se află cu toții sub pragul de 20% în nivelul de încredere.

În ceea ce privește evoluția încrederii în liderii politici după cele două luni de criză, președintele Nicușor Dan a rămas la același nivel în opinia votanților, cu un procent de 24,2%, Ilie Bolojan a înregistrat o creștere de la 21,8% în aprilie la 29,5% acum, Sorin Grindeanu a avut o creștere ușoară, de 0,2%, fiind acum la 14,1%. Liderul USR, Dominic Fritz, este și el printre politicienii care se bucură de un avans consistent. În urmă cu două luni, încrederea era de 13,4%, iar acum de 20,1%. George Simion a crescut și el în ochii alegătorilor, fiind acum la 35%. față de 31,3% în aprilie.

Românii nu identifică un singur vinovat pentru criza politică

Studiul arată că opinia publică este împărțită în privința responsabilității pentru criza politică. Nu există un singur actor considerat vinovat, iar fiecare segment electoral are propria explicație.

La o distanță mică, de doar 0,3%, se află răspunsurile „PSD” și „Toți în egală măsură”.

Nicio variantă de premier nu este agreată. Cum este văzut Nicușor Dan

De asemenea, nicio variantă de premier dintre cele vehiculate nu beneficiază de un sprijin majoritar, iar președintele Nicușor Dan este perceput mai degrabă ca lipsit de un plan clar în gestionarea crizei decât ca fiind părtinitor.

→ Imaginea 1/2: FOTO: sondaj Poll/Int România, ARP

Care ar fi soluția pentru ieșirea din criza politică

Niciuna dintre soluțiile discutate pentru ieșirea din impas – continuarea coalițiilor, un guvern tehnocrat sau o guvernare rotativă – nu este preferată clar de majoritatea românilor. Singura variantă care se bucură de susținere puternică este cea a alegerilor anticipate, susținută în special de alegătorii AUR și SOS.

Sondajul Poll/Int România, valul iulie 2026, a fost realizat de Agenția de Rating Politic pe un eșantion de 1.774 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026. Studiul a folosit o metodologie mixtă CATI (interviuri telefonice) și CAWI (panel online), iar eroarea statistică este de ±2,8%.

Agentia de Rating Politic este o companie de consultanță politică si de cercetare de piață, potrivit site-ului. Proiectele Agenției sunt coordonate de Cristian Andrei, consultant cu o expertiză de peste 20 de ani.