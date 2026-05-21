search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Una dintre româncele dispărute după explozia din Germania a fost găsită moartă sub dărâmături. O altă tânără este încă dată dispărută

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Românca în vârstă de 25 de ani, dată dispărută după prăbușirea unei clădiri din orașul german Görlitz, a fost găsită moartă sub dărâmături, au confirmat autoritățile. Identificarea victimei a fost făcută de echipele de intervenție, cu sprijinul câinilor de căutare.

Una dintre româncele dispărute după explozia din Germania
Autoritățile din Germania continuă căutările. FOTO: X

În continuare, salvatorii caută o a doua româncă dispărută, dar și alte posibile victime surprinse în momentul exploziei care a distrus complet imobilul.

Deflagrația s-a produs luni, în jurul orei 17:30, într-o clădire din centrul orașului Görlitz, care găzduia apartamente de închiriat și fusese renovată recent. În urma exploziei, imobilul s-a prăbușit complet.

Cele două românce se aflau în prima lor zi de vacanță, împreună cu soțul uneia dintre ele. Bărbatul a scăpat cu viață după ce a ieșit din clădire pentru câteva cumpărături.

„Soția mea mi-a spus să cumpăr apă plată și să gătesc ceva. Mi-a cerut să cumpăr și niște pastile. Ieșisem din casă de 20 de secunde. Apoi am auzit o explozie. Așa că m-am întors înăuntru”, a povestit românul, potrivit știrileprotv.ro. 

Autoritățile suspectează că deflagrația ar fi fost provocată de o scurgere de gaze.

Căutări contracronometru sub dărâmături

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, cu peste 100 de persoane implicate. Echipele de intervenție folosesc câini de căutare și echipamente speciale pentru a identifica eventuali supraviețuitori.

„În prezent, la fața locului se află puțin peste 50 de membri ai personalului de urgență. Suntem încă în intervalul de timp în care putem presupune că persoana este încă în viață. Echipele specializate folosesc camere – similare endoscoapelor, camere lungi – pentru a intra în cavități și a verifica dacă se află cineva înăuntru”, a declarat Daniel Hofmann, purtător de cuvânt al Asociației Regionale THW Saxonia-Turingia.

Potrivit autorităților, încercările de localizare a victimelor prin semnalul telefoanelor mobile au eșuat, ceea ce complică misiunea de salvare.

„Serviciile de urgență au încercat să localizeze telefoanele mobile prin mijloace tehnice. Acest lucru a eșuat, așa că presupunem că nu mai sunt disponibile”, a precizat Stefan Heiduck, purtător de cuvânt al poliției din Görlitz.

Pericol constant în zonă

Din motive de siguranță, zona a fost complet izolată, iar accesul locuitorilor din apropiere a fost permis doar pentru recuperarea obiectelor esențiale. Echipele de intervenție s-au confruntat și cu noi scurgeri de gaze, ceea ce a dus la oprirea alimentării și la întreruperea temporară a operațiunilor.

De asemenea, salvatorii au consolidat structura unei clădiri învecinate, existând riscul ca aceasta să se prăbușească peste echipele de intervenție. Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic a instalat senzori pentru monitorizarea vibrațiilor.

Specialiștii avertizează că o persoană prinsă sub dărâmături poate supraviețui până la aproximativ 72 de ore, ceea ce face ca intervenția să fie una contracronometru.

A treia victimă dispărută

Pe lângă cele două românce, este căutat și un bărbat de 48 de ani, cu dublă cetățenie germană și bulgară, aflat în oraș în interes de afaceri. Autoritățile nu exclud posibilitatea existenței altor victime, în funcție de cine se afla în zonă în momentul exploziei.

Görlitz este un oraș istoric din estul Germaniei, aflat la granița cu Polonia, cu aproximativ 57.000 de locuitori și peste 4.000 de monumente arhitecturale, cunoscut și ca decor pentru numeroase producții cinematografice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
gandul.ro
image
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir a jucat 5 ani fotbal la Universitatea Craiova: “Am fost coleg de vestiar cu Deselnicu şi Oblemenco până la 23 ani!”
fanatik.ro
image
Suveranistele Codruța Cerva și Oana Lovin, amendate penal cu câte 15.000 de euro de Judecătoria Sectorului 1. Magistrat: „Nu își asumă vina, deși instanța avea aceste așteptări”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Concertul susținut de Max Korzh la București este sold out. Fanii artistului bielorus au epuizat rapid toate biletele
click.ro
image
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
observatornews.ro
image
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul poate să nu mai funcționeze
playtech.ro
image
Ar trebui Sorana Cîrstea să continue să joace tenis și în sezonul viitor? Simona Halep are un răspuns ferm: ”Cu siguranță că…”
fanatik.ro
image
Alimentul "magic" nr. 1 pe care un chirurg expert în sănătatea intestinului îl consumă zilnic pentru o viață mai lungă. "Tipul contează"
ziare.com
image
A spus "DA" și vine să antreneze în SuperLiga României! Anunțul oficial, pe 3 iunie
digisport.ro
image
Băutura verde pregătită de Adelina Pestrițu care e plină de vitamine. Se prepară ușor și e aur pentru organism
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mesaje de „La mulți ani” pentru cei care poartă numele de Constantin sau Elena
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer