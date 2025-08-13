Un primar PSD critică planul Guvernului de reducere a personalului din primării: „Când vii cu un șablon otova așa, vor apărea inechitățile”

Primarul Galațiului și vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a declarat miercuri, 13 august, că în loc să taie „otova” posturi din administrațiile locale, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar trebui să reducă personalul din ministere și agenții.

„Noi în continuare nu știm această eventuală reducere de 20% din personal din ce o vom face. La Primăria Galați sunt circa 640 de posturi de ocupat, dar efectiv avem aproximativ 460 de angajați. Când îmi spui că trebuie să dau afară 20%, 20% din cei pe care-i am sau pe cei pe care i-aș fi putut avea?”, a spus Pucheanu, în cadrul emisiunii „Talk B1” de la B1 TV.

Edilul a subliniat că, în cazul primăriilor care au atins numărul maxim de posturi, poate fi justificată o reducere, mai ales acolo unde nu se pot acoperi veniturile proprii. Totuși, aplicarea acestei reguli la toate administrațiile locale ar crea „inechități”.

„Când vii cu un șablon otova așa, gândit pentru toți la fel, vor apărea inechitățile, ca să ne exprimăm așa”, a continuat primarul Galațiului.

Pucheanu consideră că marea problemă se află în aparatul central:

„Administrațiile locale au o lege care prevede că nu pot avea decât un angajat la 1.000 de locuitori. În ministere nu există nicio normativă de genul acesta. Dacă mâine un ministru vrea să mai angajeze 1.000 de oameni, o face. Și dacă găsește sursa financiară și se găsește, slavă cerului, când e vorba de așa ceva.”

Referindu-se la agențiile guvernamentale, primarul Galațiului a dat exemplul uneia care funcționează și în orașul său și care „dă aviz pentru punerea în funcțiune a RMN-urilor, CT-urilor și aparatelor de radiografie. Pe bune?”.

În final, Pucheanu a precizat că nu dorește să arunce vina asupra unui partid anume: „Nu mă înțelegeți greșit, cu toții am greșit. N-arăt cu degetul nici la USR, nici la PSD, nici la PNL, cu toții am greșit!”