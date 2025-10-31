„Nu poţi fi şi pe cal, şi în căruţă". Radu Miruţă precizează că Ilie Bolojan nu va merge să dea explicaţii în Parlament

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, că Ilie Bolojan nu se va prezenta, luni, în Parlament, pentru a oferi explicaţiile cerute de PSD și AUR pentru retragerea trupelor americane din România.

Potrivit ministrului, premierul va semna luni un contract important pentru industria de apărare.

„Luni, împreună cu premierul, vom semna un contract, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall. Un pas în faţă pentru dezmorțirea industriei de apărare. Ce fac cei de la PSD observă şi lumea. Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă, să spui că eşti la coaliţie, că eşti cel mai mare partid din coaliţie, că eşti la masa Guvernului, dar să întrebi ce se întâmplă în Guvern. E uşor greu de înţeles”, a spus Radu Miruță, într-o conferință de presă.

„Premierul a răspuns că nu poate merge, e programul anunţat”

Ministrul Economiei a continuat:

„Eu ştiu că premierul a răspuns că nu poate merge, e programul anunţat, se va semna acest acord cu Rheinmetall, nu ştiu ceilalți colegi ce vor face”, a spus Radu Miruţă, referindu-se la Oana Ţoiu şi Ionuț Moşteanu.

Joi, într-un interviu pentru Observator, premierul Ilie Bolojan a declarat că așteaptă invitația formală pentru a veni în Parlament, așa cum au votat parlamentarii PSD și AUR.

„Aștept să primesc invitația și voi răspunde instituțional. Când ai o funcție de răspundere în țara noastră sunt lucruri cu care nu te joci. Apărarea țării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul”.

Ilie Bolojan a explicat contextul în care trupele americane au fost reduse din Europa, inclusiv din România. El a precizat că decizia aparține Armatei Statelor Unite și că România a fost notificată cu două zile înainte de anunțul oficial.

Amintim că Partidul Social Democrat (PSD) i-a cerut premierului Ilie Bolojan să vină luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora prim-ministrului.

Biroul permanent a aprobat suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni, cu solicitarea Grupului parlamentar al PSD.

„Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la „Ora prim-ministrului”, în data de 3 noiembrie 2025”, este singurul punct de pe ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent (BPR) al Camerei Deputaților care are loc joi de la ora 14:00.

În ședința Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților de miercuri și AUR a înaintat aceeași solicitare, iar după ședința BPR, solicitarea a fost transmisă premierului, au comunicat atunci reprezentanții Camerei Deputaților.

„Aștept să vină în Parlament”

Întrebat dacă va cere demisia premierului sau a altui ministru după „eșecul” diplomatic privind retragerea trupelor SUA, Grindeanu afirmă că așteaptă explicații.

„Nu. Acum aștept să vină în Parlament, să explice românilor de ce am ajuns în această situație, să vină să spună «Domnilor, uitați, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile așa, așa și așa». Și ministrul de Externe, care, din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, România, am primit asigurări că toate lucrurile sunt la regulă.

Dar mă aștept și la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat și la explicație. Eu mă aștept ca în Parlament, când se vine, să mi se prezinte și un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunțat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele și să văd acel plan concret”, a spus Sorin Grindeanu.