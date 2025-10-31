„Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Moșteanu, Țoiu”. Ce îi cere Grindeanu cu insistență premierului Bolojan

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să vorbească în Parlament despre strategia României în contextul în care SUA își redimensionează trupele staționate.

„De vreo 3 zile, noi avem o situație. Partenerul nostru strategic, Statele Unite, ne-a anunțat că își redimensionează trupele staționate în țara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie de menținere a nivelului de securitate. Nu iese nimeni să spună care este strategia României din perspectiva securității, având în vedere noul context.

Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Moșteanu, Țoiu, ne interesează să știm care este planul de perspectivă al țării pentru a păstra același nivel de securitate. Suntem totuși o țară la graniță cu un conflict”, a declarat Grindeanu, aflat la Hunedoara.

Acesta afirmă că l-a chemat în Parlament pe Bolojan „să explice care e politica publică a Guvernului în acest moment”, adăugând că a aflat despre decizia SUA din presă.

„De vreo zece zile nu se face nimic în ceea ce ține de pensiile magistraților”

Întrebat dacă această solicitare este făcută cu scopul apropierii de AUR, așa cum o vede o parte a presei, Grindeanu a subliniat că premierul „trebuie să aibă respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, și respect pentru propriii cetățeni.”

„Legat de majorități, nu vă supărați pe mine, e o chestie pe care au aruncat-o unii tocmai pentru a ascunde ceva (...). De vreo zece zile doar se stă, nu se face nimic în ceea ce ține de pensiile magistraților. De zece zile, de când s-a dat verdictul la Curtea Constituțională, Guvernul nu face nimic.

Noi am încercat să deblocăm aceste lucruri, tocmai că e nevoie de o lege pentru pensiile speciale și pentru că nu vrem să pierdem banii europeni”, a afirmat acesta.

Curtea Constituțională a admis, pe 20 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, act normativ pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că acesta este neconstituțional.

Grindeanu a avertizat recent că, în lipsa unei soluții rapide, data limită de 28 noiembrie nu poate fi respectată, ceea ce ar însemna pierderea sumelor alocate prin lege.