Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa premierului Donald Tusk

George Simion a provocat un incident diplomatic la Forumul Economic de la Karpacz, în Polonia, după ce l-a numit pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei”, în timp ce l-a jignit pe premierul polonez Donald Tusk, descriindu-l drept „păpușă în mâinile Berlinului”.

George Simion îl proclamă pe Viktor Orbán „conducătorul Europei” și implicit al României

Liderul AUR, George Simion, a provocat un grav incident diplomatic în Polonia, la Forumul Economic de la Karpacz, unde, în fața unei audiențe internaționale, l-a numit pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, „conducătorul civilizației creștine și al întregii Europe”. Declarația vine pe fondul tensiunilor regionale și a fost percepută de publicul din sală drept un gest de subordonare față de Budapesta.

„Victor Orbán este conducătorul poporului ungar, precum și al civilizației creștine și al civilizației europene. Noi respectăm eforturile sale pentru a menține rațiunea, a promova familia și un mediu sigur în Ungaria. Și faptul că ne este vecin este important. Noi avem o minoritate importantă de maghiari în România. Mulți dintre ei sunt conservatori și il urmează pe Viktor Orbán pentru că acesta știe ce este cel mai bine pentru continentul nostru”, a spus George Simion pe scena evenimentului.

Incident diplomatic la Forumul Economic de la Karpacz. Jigniri la adresa premierului Poloniei, Donald Tusk

În același panel, desfășurat alături de Anna Lukaszewska-Trzeciakowska, reprezentantă a MOL Ungaria, George Simion l-a atacat dur pe premierul Poloniei, Donald Tusk, chiar pe teren polonez. Liderul AUR l-a descris pe Tusk ca fiind „servitor al agendei globaliste” și „păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Berlinului”.

„Nu sunt un mare fan al lui Donald Tusk, care este doar o simplă marionetă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Germaniei”, a mai spus liderul AUR.

La Forumul de la Karpacz, George Simion a criticat și proiectul „Green Deal”

„Am avut plăcerea să particip la cea de-a 34-a ediție a Forumului Economic de la Karpacz (Silezia de Jos, Polonia), un eveniment anual de anvergură, considerat cea mai importantă platformă care reunește mii de oameni politici, reprezentanți ai mediului de afaceri și prestigioși intelectuali din Europa Centrală și de Est”, a scris George Simion pe site-ul său.

Președintele partidului AUR spune că este invitat încă din 2021 la Karpacz și cu fiecare ocazie a fost impresionat de amploarea acestui Forum și de dezbaterile „pline de substanță” la care a asistat.

„De această dată, am fost onorat să iau cuvântul într-un panel organizat de legendarul Sindicat Solidarność, primul sindicat independent din blocul socialist, un adevărat model în ceea ce privește lupta pentru libertate” a precizat șeful AUR.

Despre „Green Deal”, Simion a spus că „așa-zisa tranziție verde este, fără doar și poate, una dintre marile înșelătorii ale vremurilor noastre”.

Acuzații la adresa Guvernului de la București, aduse de Simion de față cu toată lumea

„Mesajul meu a fost unul simplu și răspicat: trebuie să fim conștienți de ceea ce ni se întâmplă.

Înstrăinarea resurselor naturale și periclitarea sistemului energetic național prin renunțarea de bună voie la sursele de producție conduc la pierderea suveranității naționale.

În România, periodic, guvernul închide – „trece sub conservare” – din ce în ce mai multe mine de cărbune, pentru a se supune dictatelor venite de la Bruxelles. Însă acest vis nebunesc de a atinge „neutralitatea climatică” a avut drept consecință dublarea, chiar triplarea facturilor la energie electrică, românii având parte, astăzi, de unele dintre cele mai mari prețuri din întreaga Uniune Europeană.

Am spus-o în trecut și am repetat și cu acest prilej. Soluția este una singură: mixul energetic (combustibili fosili și energie nucleară). Doar astfel putem obține energia de care avem nevoie la un preț cu adevărat rezonabil.

Da, vrem o planetă mai verde, mai curată, însă nu pe seama viitorului copiilor noștri și al civilizației noastre!”, a mai scris George Simion pe site-ul său.

