Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
Un deputat PNL îl acuză pe George Simion că pune în pericol securitatea României: „Sub masca unui fals patriotism, face jocul Rusiei agresoare”

Publicat:

Alexandru Muraru s-a dezlănţuit în ultima săptămână împotriva AUR şi a liderului George Simion, pe care îl acuză acum că „face jocul Rusiei agresoare” şi pune în pericol securitatea României.

George Simion, acuzat că face jocurile lui Vladimit Putin. FOTO: Inquam/George Călin
George Simion, acuzat că face jocurile lui Vladimit Putin. FOTO: Inquam/George Călin

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreşedinte PNL, a postat pe Facebook, în săptămâna care tocmai s-a încheiat, mai multe mesaje extrem de dure la adresa AUR şi a liderilor săi, în contextul în care unele incidente violente par să aibă legătură cu discursul promovat de această grupare politică.

În cel mai recent dintre ele, distribuit sâmbătă, 30 august, Alexandru Muraru îl acuză pe preşedintele AUR, George Simion, că, prin retorica sa anti-Ucraina şi anti-Republica Moldova, pune în pericol securitatea României.

„Discursul iresponsabil al lui George Simion, președintele AUR, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, este o dovadă de ignoranță strategică și dezinformare periculoasă. Sub masca unui fals patriotism, Simion face jocul Rusiei agresoare, punând în pericol securitatea națională a României”, scrie Alexandru Muraru.

Securitatea Ucrainei înseamnă siguranță pentru România

Acesta susține că poziția liderului AUR, care cere în mod repetat stoparea sprijinului României pentru Ucraina, demonstrează nu doar lipsă de responsabilitate, ci și incapacitatea de a înţelege realitatea.

„Atunci când George Simion cere oprirea sprijinului pentru Ucraina, el uită că granițele noastre sunt astăzi mai sigure pentru că Rusia este ținută la distanță”, a explicat Muraru, adăugând că securitatea Ucrainei înseamnă, de fapt, siguranță pentru România.

„Granițele noastre sunt astăzi mai sigure pentru că Rusia, agresorul, este ținută la distanță. Fiecare metru de teritoriu ucrainean apărat de eroii de la Kiev înseamnă un metru în plus între armata rusă și frontiera României” mai spune liderul PNL Iaşi, pentru a sublinia că ajutorul oferit de România statului ucrainean nu este un gest de generozitate gratuită, ci o măsură esențială de securitate.

„A sprijini Ucraina nu este un act de caritate, ci o investiție directă în propria noastră securitate. Neglijarea acestui aspect ar însemna aducerea conflictului direct la granița României, cu consecințe economice și umane incalculabile”, explică el.

Moldova, „un scut în fața propagandei ruse”

În ceea ce privește Republica Moldova, Alexandru Muraru a catalogat poziția lui Simion drept „de-a dreptul absurdă”.

În opinia deputatului PNL, „o Moldovă prosperă, ancorată în spațiul european, este cel mai bun scut al nostru la granița de Est a Uniunii Europene”. El atrage atenția asupra faptului că abandonarea Republicii Moldova în fața propagandei ruse ar transforma țara vecină într-un „avanpost de instabilitate”, cu impact direct asupra securității și identității României.

„Sprijinul României pentru parcursul european al Moldovei este o obligație istorică, o decizie rațională și singura garanție pentru ca milioane de români de peste Prut să nu fie forțați să trăiască din nou sub influența Moscovei”, a mai precizat liderul liberal pe contul său de Facebook.

Încercare de destabilizare a României

Totodată, Alexandru Muraru consideră că mesajele lui George Simion, care „manipulează teama și dezinformarea”, sunt o încercare de a destabiliza poziția strategică a României în cadrul Uniunii Europene și NATO.

În acest context, el avertizează că nu se poate permite ca populismul și discursurile radicale să submineze direcția pro-europeană a țării.

„Nu putem permite ca discursuri populiste, pline de ură și minciuni, să compromită stabilitatea și prosperitatea pe care le-am câștigat cu greu. A sprijini Ucraina și Republica Moldova în fața agresiunii ruse este o componentă esențială a interesului național al României și o expresie a valorilor noastre europene. Cei care se opun acestei strategii nu înțeleg, sau nu vor să înțeleagă, că viitorul României este în Europa, alături de partenerii noștri strategici, și nu în brațele trecutului rusesc”, avertizează viceprezedintele PNL.

Politică

