Un deputat USR a depus o plângere penală împotriva lui Alexandru Rafila în scandalul vaccinurilor Pfizer

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus vineri, 3 aprilie, plângere penală la DNA împotriva fostului ministru al Sănătății Alexandru Rafila, acuzându-l de abuz și neglijență în serviciu. USR susține că refuzul renegocierii contractului cu Pfizer a dus la pierderea unui proces internațional.

„Refuzul lui Rafila de a renegocia contractul cu Pfizer pentru furnizarea de vaccinuri a dus la pierderea unui proces internațional de către România și la un prejudiciu de 400 de milioane de euro”, transmite USR într-un comunicat.

Partidul transmite că susține că fostul ministru a refuzat să renegocieze contractul cu Pfizer, spre deosebire de alți miniștri din UE, ceea ce ar fi obligat România să plătească pentru doze neutilizate.

„Dacă, în pandemie, în 2021, achizițiile de vaccinuri s-au făcut când aveam o rată de vaccinare de 100.000 de oameni, în 2023, domnul Rafila nu mai avea pandemie. Domnul Rafila ar fi putut să ne scutească cu adevărat, pe noi toți, să nu plătim 400 de milioane din contractul pe vaccinuri din intervalul 2023-2026”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu.

USR încheie prin a sublinia că „400 de milioane de euro înseamnă un spital regional aproape la cheie”.

Rafila: „Decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin a fost una corectă”

Joi, fostul ministru PSD al Sănătății susținea că decizia de a nu cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19 a fost corectă.

„Ar fi fost profund greșit să blocăm bugetul sănătății în stocuri inutile, care ulterior ar fi fost distruse, doar pentru a acoperi erori din trecut. Situația găsită la Ministerul Sănătății era clară: depozite pline cu milioane de doze care au expirat, un angajament suplimentar de achiziție pentru 39 de milioane de doze semnat în mai 2021 şi, în același timp, un interes în scădere al populaţiei pentru vaccinare.

Evoluția variantelor virale şi reticenţa unei părţi a societății au redus semnificativ cererea reală. Am acţionat constant pentru a limita efectele acestei situaţii. Am reuşit să vindem către alte state, precum Germania şi Ungaria, peste 7,5 milioane de doze şi am realizat donaţii către ţări care aveau nevoie. Cu toate acestea, am fost nevoiţi să distrugem milioane de doze expirate, suportând costuri suplimentare”, a scris Rafila, pe Facebook.

Alexandru Rafila spune că au avut loc mai multe negocieri cu Pfizer și Comisia Europeană pentru cele 29 de milioane de doze, cu implicarea fostului premier Nicolae Ciucă și a comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, însă discuțiile nu au dus la un rezultat favorabil pentru România.

Amintim că România trebuie să achite aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze de vaccin anti-COVID rămase neutilizate, după ce a pierdut procesul cu Pfizer.