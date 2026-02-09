search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un deputat PNL propune înființarea unei comisii parlamentare dedicate inteligenței artificiale. „Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi”

0
0
Publicat:

Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 9 februarie, că a propus înființarea primei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale, motivând că „schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare”.

Deputatul PNL a propus înființarea unei comisii în Parlament dedicată IA/FOTO: Shutterstock
Deputatul PNL a propus înființarea unei comisii în Parlament dedicată IA/FOTO: Shutterstock

Astăzi am propus în cadrul Parlamentului României constituirea primei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale. Știu ce vă întrebați: «Iar o comisie?» «Chiar avem nevoie?»

Da. Și vă explic de ce – nu cu limbaj mecanic, ci cu lucruri care ne privesc pe toți”, a transmis deputatul.

Liberalul subliniază că AI nu se rezumă la conversațiile cu ChatGPT și nu înseamnă doar „un alt asistent vocal de pe telefon. Nu mai e un subiect abstract din Silicon Valley.”

„Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi – și de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama. AI-ul e în telefonul tău, în fiecare minut. Când deschizi TikTok, Instagram sau Facebook, un algoritm AI decide ce vezi în feed. Nu tu alegi – alege el pentru tine.

Pe Facebook, peste 20% din conținutul afișat vine de la pagini pe care nici nu le urmărești. Pe TikTok, AI-ul analizează ce privești, cât te oprești pe un video, când dai swipe – și îți construiește o bulă informațională personalizată”, adaugă acesta.

Andrei Baciu explică că inteligența artificială nu mai e doar un subiect abstract, ci a intrat profund în viața noastră de zi cu zi, cu impact real și uneori negativ.

În finanțe, precizează acesta, AI-ul poate hotărî cine primește sau nu un credit, existând riscul de discriminare pe criterii de gen, vârstă sau etnie, fără transparență.

De asemenea, în domeniul angajărilor, CV-urile sunt adesea filtrate de algoritmi care pot favoriza anumite categorii și discrimina candidați calificați. Ideea centrală este că AI-ul influențează decizii importante și poate crea inegalități, iar fără reguli clare efectele sale rămân netransparente, subliniază Andrei Baciu.

„Schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare”

Deputatul PNL atrage atenția că inteligența artificială nu mai afectează doar joburile, ci e prezentă în aproape toate aspectele vieții noastre cotidiene.

„Nu mai vorbim de impactul asupra joburilor, în general. Schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare.

AI-ul în sănătatea ta. Algoritmi de AI pot detecta cancerul pulmonar din examene imagistice înainte să fie vizibil pentru un medic. Dar tot AI-ul poate lua decizii imprecise în triajul pacienților, poate prioritiza pe cine primește tratament și pe cine nu – uneori fără transparență, fără posibilitate de contestare.

AI-ul e în drumul tău spre casă. Waze și Google Maps și altele folosesc AI ca să-ți optimizeze ruta. Unele aplicații de ride-sharing folosesc AI ca să stabilească prețul cursei.

AI-ul e în ce cumperi. Când Amazon sau Temu îți recomandă un produs, nu e o coincidență – e un algoritm care ți-a analizat comportamentul, căutările, istoricul, locația. Spotify și Netflix folosesc AI-ul când decid ce propuneri îți fac și ce vezi, construindu-ți o realitate culturală personalizată”, transmite Andrei Baciu.

Citește și: Reddit pentru roboți. Moltbook, rețeaua socială destinată exclusiv inteligenței artificiale

Deputatul avertizează că toate aceste sisteme funcționează deja, de multe ori independent, fără supraveghere sau transparență.

„În lumea AI, a avea «a human in the loop» (n.r. un om în circuit) devine ceva esențial. Unde se află România acum? Deja în urmă, din păcate.

Regulamentul UE privind Inteligența Artificială este în vigoare din august 2024. Termenul pentru desemnarea autorității naționale competente a fost 2 august 2025 – și l-am depășit. România nu a desemnat încă în mod formal autoritățile cerute de lege. Și are multe altele de recuperat”, precizează Andrei Baciu.

„România are peste 250.000 de profesioniști IT”

Andrei Baciu spune că România are deja câteva realizări notabile în domeniul inteligenței artificiale, atât în mediul academic, cu oameni pasionați și experți recunoscuți internațional, cât și prin inițiative instituționale și succese în mediul privat.

Totuși, el subliniază că potențialul țării este mult mai mare și că se poate realiza mult mai mult în acest domeniu.

„Între timp, Spania a creat AESIA – prima agenție de supraveghere AI din UE – încă din 2023. Italia a adoptat prima lege națională de AI din UE. Germania are în Bundestag o comisie dedicată digitalizării cu atribuții explicite pe inteligență artificială.

România are doi ași în mânecă pe care nu avem voie să-i risipim. Oamenii. România are peste 250.000 de profesioniști IT, peste 16.000 de ingineri specializați în AI și machine learning, și una dintre cele mai talentate forțe de muncă tech din Europa.

Energia. Fără energie, nu există inteligență artificială – centrele de date AI consumă enorm. Și tocmai aici România are un avantaj strategic rar.”

Cu ce se va ocupa comisia

Comisia propusă de Andrei Baciu își va avea atribuții clare: va monitoriza și aviza toate proiectele de lege care au impact asupra inteligenței artificiale, va supraveghea transpunerea Regulamentului UE privind AI și a actelor conexe și va evalua riscurile sistemice, precum deepfake-urile, discriminarea algoritmică, dezinformarea sau vulnerabilitățile cibernetice.

Cel mai important obiectiv al comisiei este protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor în era AI.

„Într-o Europă birocratizată nu cred că trebuie să venim cu o piedică suplimentară în calea inovației. Însă e esențial ca lucrurile să meargă într-o direcție sigură pentru oameni.

Această comisie este primul pas concret. Nu e suficient – dar e necesar. Și e urgent.”

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Salariu badantă în Italia în 2026. Niveluri de salarizare: cum te încadrezi
playtech.ro
image
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătește lovitura: contract pe 10 ani pentru Gică Hagi!
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la 52 de ani: „Nu cred așa ceva”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Vestea serii despre Mircea Lucescu! FRF a confirmat decizia!
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal