Un deputat PNL propune înființarea unei comisii parlamentare dedicate inteligenței artificiale. „Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi”

Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 9 februarie, că a propus înființarea primei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale, motivând că „schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare”.

„Astăzi am propus în cadrul Parlamentului României constituirea primei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale. Știu ce vă întrebați: «Iar o comisie?» «Chiar avem nevoie?»

Da. Și vă explic de ce – nu cu limbaj mecanic, ci cu lucruri care ne privesc pe toți”, a transmis deputatul.

Liberalul subliniază că AI nu se rezumă la conversațiile cu ChatGPT și nu înseamnă doar „un alt asistent vocal de pe telefon. Nu mai e un subiect abstract din Silicon Valley.”

„Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi – și de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama. AI-ul e în telefonul tău, în fiecare minut. Când deschizi TikTok, Instagram sau Facebook, un algoritm AI decide ce vezi în feed. Nu tu alegi – alege el pentru tine.

Pe Facebook, peste 20% din conținutul afișat vine de la pagini pe care nici nu le urmărești. Pe TikTok, AI-ul analizează ce privești, cât te oprești pe un video, când dai swipe – și îți construiește o bulă informațională personalizată”, adaugă acesta.

Andrei Baciu explică că inteligența artificială nu mai e doar un subiect abstract, ci a intrat profund în viața noastră de zi cu zi, cu impact real și uneori negativ.

În finanțe, precizează acesta, AI-ul poate hotărî cine primește sau nu un credit, existând riscul de discriminare pe criterii de gen, vârstă sau etnie, fără transparență.

De asemenea, în domeniul angajărilor, CV-urile sunt adesea filtrate de algoritmi care pot favoriza anumite categorii și discrimina candidați calificați. Ideea centrală este că AI-ul influențează decizii importante și poate crea inegalități, iar fără reguli clare efectele sale rămân netransparente, subliniază Andrei Baciu.

„Schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare”

Deputatul PNL atrage atenția că inteligența artificială nu mai afectează doar joburile, ci e prezentă în aproape toate aspectele vieții noastre cotidiene.

„Nu mai vorbim de impactul asupra joburilor, în general. Schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare.

AI-ul în sănătatea ta. Algoritmi de AI pot detecta cancerul pulmonar din examene imagistice înainte să fie vizibil pentru un medic. Dar tot AI-ul poate lua decizii imprecise în triajul pacienților, poate prioritiza pe cine primește tratament și pe cine nu – uneori fără transparență, fără posibilitate de contestare.

AI-ul e în drumul tău spre casă. Waze și Google Maps și altele folosesc AI ca să-ți optimizeze ruta. Unele aplicații de ride-sharing folosesc AI ca să stabilească prețul cursei.

AI-ul e în ce cumperi. Când Amazon sau Temu îți recomandă un produs, nu e o coincidență – e un algoritm care ți-a analizat comportamentul, căutările, istoricul, locația. Spotify și Netflix folosesc AI-ul când decid ce propuneri îți fac și ce vezi, construindu-ți o realitate culturală personalizată”, transmite Andrei Baciu.

Deputatul avertizează că toate aceste sisteme funcționează deja, de multe ori independent, fără supraveghere sau transparență.

„În lumea AI, a avea «a human in the loop» (n.r. un om în circuit) devine ceva esențial. Unde se află România acum? Deja în urmă, din păcate.

Regulamentul UE privind Inteligența Artificială este în vigoare din august 2024. Termenul pentru desemnarea autorității naționale competente a fost 2 august 2025 – și l-am depășit. România nu a desemnat încă în mod formal autoritățile cerute de lege. Și are multe altele de recuperat”, precizează Andrei Baciu.

„România are peste 250.000 de profesioniști IT”

Andrei Baciu spune că România are deja câteva realizări notabile în domeniul inteligenței artificiale, atât în mediul academic, cu oameni pasionați și experți recunoscuți internațional, cât și prin inițiative instituționale și succese în mediul privat.

Totuși, el subliniază că potențialul țării este mult mai mare și că se poate realiza mult mai mult în acest domeniu.

„Între timp, Spania a creat AESIA – prima agenție de supraveghere AI din UE – încă din 2023. Italia a adoptat prima lege națională de AI din UE. Germania are în Bundestag o comisie dedicată digitalizării cu atribuții explicite pe inteligență artificială.

România are doi ași în mânecă pe care nu avem voie să-i risipim. Oamenii. România are peste 250.000 de profesioniști IT, peste 16.000 de ingineri specializați în AI și machine learning, și una dintre cele mai talentate forțe de muncă tech din Europa.

Energia. Fără energie, nu există inteligență artificială – centrele de date AI consumă enorm. Și tocmai aici România are un avantaj strategic rar.”

Cu ce se va ocupa comisia

Comisia propusă de Andrei Baciu își va avea atribuții clare: va monitoriza și aviza toate proiectele de lege care au impact asupra inteligenței artificiale, va supraveghea transpunerea Regulamentului UE privind AI și a actelor conexe și va evalua riscurile sistemice, precum deepfake-urile, discriminarea algoritmică, dezinformarea sau vulnerabilitățile cibernetice.

Cel mai important obiectiv al comisiei este protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor în era AI.

„Într-o Europă birocratizată nu cred că trebuie să venim cu o piedică suplimentară în calea inovației. Însă e esențial ca lucrurile să meargă într-o direcție sigură pentru oameni.

Această comisie este primul pas concret. Nu e suficient – dar e necesar. Și e urgent.”