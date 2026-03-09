search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”

Un nume uriaș al fotbalului românesc a pus tunurile pe Mirel Rădoi: „Este o mare decepție!”

0
0
Publicat:

După ce a plecat de la prima clasată, Universitatea Craiova, la mijlocul sezonului regular, Mirel Rădoi (44 de ani), preia de mâine fosta campioană, FCSB, care va juca în play-out. Tehnicianul revine la FCSB după mai bine de 10 ani. A mai pregătit gruparea „roș-albastră” în toamna anului  2015, la prima sa experiență în antrenorat, imediat după încheierea carierei de jucător.

Mirel se îmbrățișează din nou cu Gigi, după ce s-au despărțit urât FOTO Sportpictures
Mirel se îmbrățișează din nou cu Gigi, după ce s-au despărțit urât FOTO Sportpictures

Gabi Balint (63 de ani), analist Digi Sport și contestatar dur al metodelor de lucru implementate în fotbalul românesc de patronul-antrenor Gigi Becali (67 de ani), precum și fost câștigător al Cupei Campionilor Europei cu Steaua și marcator în poarta Argentinei la Mondialul din 1990, crede că Rădoi face o mare greșeală.

Pentru mine, Rădoi este o mare decepție! Pentru felul cum a răspuns atât de repede, dar și pentru faptul că a acceptat să fie antrenor pentru două-trei luni.

Nu-i văd rostul, mai ales că el știe foarte bine cum se lucrează acolo. Pleci de acolo, pentru că nu ai fost mulțumit, și până la urmă revii. Problema e că nu e singurul în situația asta.

Mai sunt și alți antrenori care acceptă, pentru mine e greu de priceput”, a spus Balint.

Finul, chemat la raport

Nașul Gigi Becali și finul Mirel Rădoi au stat astăzi față în față și au bătut palma, după ce duminică seară au discutat la telefon. Tehnicianul nu a dorit să dea detalii despre întâlnire, amânând momentul pentru mâine. 

Am discutat. E totul în regulă! Vorbim mâine într-un cadru mai civilizat ca să nu pară că sunt arogant, [vorbind] din mașină. O să vorbescă nașul și mâine ne vedem și puteți să întrebați orice. Totul este în regulă. La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat”, a zis de la volanul mașinii, fostul internațional.

A avut însă griă să ofere detalii peste detalii patronul trupei din Berceni.

El a acceptat de aseară. Acum doar a venit să discutăm niște mici detalii, ce înseamnă staff-ul. Trebuie să le dea niște bani la staff. El nu vrea bani, va veni doar să ajute. Într-un fel, îl apreciez mai mult.

Mi-a spus așa. Și asta nu e de fapt o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja ofertă de 1,6 milioane de euro care, într-un fel, e acceptată. Din vară.

Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis: «Sunt nașul tău, ești nebun? Ajută-mă». A zis: «Nașule, mesajul tău m-a impresionat. Vin să te ajut, o scoatem. Știu, au studiat totul. Stai liniștit, o scoatem, e meseria mea».

A zis că nu rămâne [mai departe de vară]. Eu nu i-am spus lui, dar m-am gândit: «Bă, dacă-mi califici echipa, poate-ți dau eu 1 milion!».

El m-a întrebat pe mine aseară care cred că este problema [la echipă]. Eu i-am spus: saturația. El mi-a spus: «Și eu am fost fotbalist și jucam, de exemplu, cu Liverpool. Apoi venea să jucăm cu Metaloglobus și mă gândeam că le dăm 3-4-5. Dacă ai intrat cu mentalitatea aia pe teren, greu să-ți mai revii dacă-ți dau ăia un gol». Trebuie să fii montat, pregătit pentru meciul următor.

El a spus așa: «Particip la tot ce înseamnă selecție. Nașule, dacă am venit să te ajut, te ajut până la capăt, și cu jucători, cu toate. M-a impresionat. Nu a venit cu niciun fel de gând de câștig. Nici bani nu vrea. A zis că are, că-i ajunge. Mi-a arătat [oferta] de 1,6 milioane.

El a venit mai mult pentru mine. Așa mi-a dat de înțeles. A zis: «Vin să returnez ceea ce tu ai făcut pentru mine acum 25 de ani»”, a transmis Becali.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
mediafax.ro
image
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian turc
fanatik.ro
image
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
”Scene haotice”. Iranienii au trimis ofițeri în Australia, în căutarea ”trădătoarelor”. CINCI jucătoare au fugit din hotel
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Moment neașteptat cu Putin în timp ce transmitea un mesaj! Videoclipul a fost șters imediat, slăbiciunea arătată în imagini
playtech.ro
image
Cum a vrut fondatoarea partidului patronat spiritual de Călin Georgescu să scape de executarea silită. În joc este o sumă uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde