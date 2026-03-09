Un nume uriaș al fotbalului românesc a pus tunurile pe Mirel Rădoi: „Este o mare decepție!”

După ce a plecat de la prima clasată, Universitatea Craiova, la mijlocul sezonului regular, Mirel Rădoi (44 de ani), preia de mâine fosta campioană, FCSB, care va juca în play-out. Tehnicianul revine la FCSB după mai bine de 10 ani. A mai pregătit gruparea „roș-albastră” în toamna anului 2015, la prima sa experiență în antrenorat, imediat după încheierea carierei de jucător.

Gabi Balint (63 de ani), analist Digi Sport și contestatar dur al metodelor de lucru implementate în fotbalul românesc de patronul-antrenor Gigi Becali (67 de ani), precum și fost câștigător al Cupei Campionilor Europei cu Steaua și marcator în poarta Argentinei la Mondialul din 1990, crede că Rădoi face o mare greșeală.

„Pentru mine, Rădoi este o mare decepție! Pentru felul cum a răspuns atât de repede, dar și pentru faptul că a acceptat să fie antrenor pentru două-trei luni.

Nu-i văd rostul, mai ales că el știe foarte bine cum se lucrează acolo. Pleci de acolo, pentru că nu ai fost mulțumit, și până la urmă revii. Problema e că nu e singurul în situația asta.

Mai sunt și alți antrenori care acceptă, pentru mine e greu de priceput”, a spus Balint.

Finul, chemat la raport

Nașul Gigi Becali și finul Mirel Rădoi au stat astăzi față în față și au bătut palma, după ce duminică seară au discutat la telefon. Tehnicianul nu a dorit să dea detalii despre întâlnire, amânând momentul pentru mâine.

„Am discutat. E totul în regulă! Vorbim mâine într-un cadru mai civilizat ca să nu pară că sunt arogant, [vorbind] din mașină. O să vorbescă nașul și mâine ne vedem și puteți să întrebați orice. Totul este în regulă. La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat”, a zis de la volanul mașinii, fostul internațional.

A avut însă griă să ofere detalii peste detalii patronul trupei din Berceni.

„El a acceptat de aseară. Acum doar a venit să discutăm niște mici detalii, ce înseamnă staff-ul. Trebuie să le dea niște bani la staff. El nu vrea bani, va veni doar să ajute. Într-un fel, îl apreciez mai mult.

Mi-a spus așa. Și asta nu e de fapt o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja ofertă de 1,6 milioane de euro care, într-un fel, e acceptată. Din vară.

Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis: «Sunt nașul tău, ești nebun? Ajută-mă». A zis: «Nașule, mesajul tău m-a impresionat. Vin să te ajut, o scoatem. Știu, au studiat totul. Stai liniștit, o scoatem, e meseria mea».

A zis că nu rămâne [mai departe de vară]. Eu nu i-am spus lui, dar m-am gândit: «Bă, dacă-mi califici echipa, poate-ți dau eu 1 milion!».

El m-a întrebat pe mine aseară care cred că este problema [la echipă]. Eu i-am spus: saturația. El mi-a spus: «Și eu am fost fotbalist și jucam, de exemplu, cu Liverpool. Apoi venea să jucăm cu Metaloglobus și mă gândeam că le dăm 3-4-5. Dacă ai intrat cu mentalitatea aia pe teren, greu să-ți mai revii dacă-ți dau ăia un gol». Trebuie să fii montat, pregătit pentru meciul următor.

El a spus așa: «Particip la tot ce înseamnă selecție. Nașule, dacă am venit să te ajut, te ajut până la capăt, și cu jucători, cu toate. M-a impresionat. Nu a venit cu niciun fel de gând de câștig. Nici bani nu vrea. A zis că are, că-i ajunge. Mi-a arătat [oferta] de 1,6 milioane.

El a venit mai mult pentru mine. Așa mi-a dat de înțeles. A zis: «Vin să returnez ceea ce tu ai făcut pentru mine acum 25 de ani»”, a transmis Becali.