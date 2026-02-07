search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Analiză Piețele scad pentru a treia zi consecutivă. AI și cripto cresc teama de risc

Publicat:

Acțiunile continuă să înregistreze pierderi pentru a treia sesiune consecutivă, din cauza lichidării excesive a expunerilor în domeniul AI, al criptomonedelor și metalelor, ceea ce a redus apetitul pentru risc al investitorilor.

Grafic bursier care indică o scădere bruscă a prețurilor acțiunilor
Piețele scad pentru a treia zi consecutivă. Foto arhivă

Acțiunile americane au condus declinul pe bursă, cu tehnologia, din nou, în centrul atenției, în timp ce Bitcoin a înregistrat o scădere bruscă pe fondul accelerării vânzărilor provocate de lichiditate, consideră Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Potrivit acestuia, imaginea de ansamblu a pieței s-a deteriorat considerabil. Nouă din cele 11 sectoare S&P 500 au înregistrat scăderi, un semn că presiunea nu mai este limitată la un singur factor sau temă. Nasdaq a scăzut cu 1,6%, S&P 500 a pierdut 1,2%, iar Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu aproape 600 de puncte.

AI intră în reevaluare

În opinia sa, atenția investitorilor se îndreaptă în mod decisiv de la potențialul de venituri al AI către intensitatea capitalului și riscul marjelor. Orientările recente ale Amazon și Alphabet au întărit îngrijorările conform cărora ciclurile de investiții în Inteligența Artificială ar putea necesita cheltuieli mult mai mari decât cele anticipate de piețe.

Planul de investiții al Amazon, estimat la aproximativ 200 de miliarde de dolari până în 2026, alături de perspectivele de cheltuieli ridicate ale Alphabet, a ridicat semne de întrebare cu privire la randamentul capitalului investit în întregul sector, explică Radu Puiu.

„Această reevaluare se extinde dincolo de companiile care au capitalizări ridicate, către companiile de software, unde cresc temerile că noile modele de AI ar putea slăbi puterea de stabilire a prețurilor și comprima marjele. Rezultatul a fost vânzarea forțată în unele domenii, pe măsură ce investitorii reduc expunerea la tranzacții care deveniseră aglomerate și extrem de sensibile la ipotezele de evaluare”, consideră analistul.

Piețele reacționează prin volatilitate ridicată

Pe de altă parte, susține acesta, datele privind forța de muncă din SUA au adăugat o a doua sursă de presiune. Cererile inițiale de șomaj au crescut la 231.000, mult peste așteptări, în timp ce concedierile anunțate au atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2009. Deși aceste cifre nu semnalează încă o recesiune, ele indică o prudență crescută în rândul angajatorilor.

Având în vedere că publicarea datelor privind locurile de muncă din sectorul non-agricol au fost amânate până pe 11 februarie, indicatorii mai mici privind piața muncii vor avea probabil o pondere mare în prețurile pieței pe termen scurt. Dacă angajările încetinesc și mai mult, riscurile cresc în ceea ce privește mărirea salariilor, cheltuielile de consum și dinamica câștigurilor în afara sectorului tehnologic, un potențial factor care ar putea duce la o scădere generalizată a evaluărilor, precizează analistul financiar XTB România.

„Pe măsură ce preocupările privind creșterea economică au reapărut, piețele au început să prognozeze o relaxare mai rapidă a politicii monetare a Rezervei Federale. Față de sesiunea de ieri, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința ce urmează în martie a crescut la 20,7%, chiar dacă menținerea ratei rămâne scenariul de bază.

Este important de menționat că această schimbare reflectă mai degrabă riscurile ridicate de încetinire a creșterii economice, decât îmbunătățirea dinamicii inflației. Dacă datele viitoare privind inflația și ocuparea forței de muncă se vor deteriora, așteptările reducerilor mai timpurii ar putea câștiga teren, susținând activele sensibile la durată și consolidând presiunea asupra expunerilor ciclice”, se arată în analiza XTB.

Ce urmează pentru piețele bursiere

Din perspectiva poziționării, piețele se mută spre companii defensive și cu fluxuri de numerar solide, pe fondul slăbirii încrederii în „aterizarea lină”, punctează analistul, adugând că, în tehnologie, riscul de evaluare crește, iar companiile din zona AI pot fi din nou penalizate dacă presiunea asupra prețurilor și a investițiilor mari continuă.

În opinia sa, sensibilitatea la date macro se accentuează, iar indicatorii ce privesc piața muncii și inflația pot mișca piața mai puternic decât de obicei. Tensiunea se propagă rapid la nivel global, iar reacția Asiei arată cât de repede se transmite aversiunea la risc din SUA.

Dacă narațiunea „Fed reduce mai devreme” se consolidează, condițiile financiare s-ar putea relaxa, dar acest lucru ar confirma că preocupările legate de creștere depășesc excesul de evaluare ca risc dominant al pieței. Investitorii ar trebui să se aștepte la o volatilitate ridicată, pe măsură ce piețele recalibrează atât așteptările privind câștigurile, cât și ipotezele de politică în săptămânile următoare, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Economie

