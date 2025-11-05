Vicepremierul Tanczos Barna, invitat la Interviurile Adevărul. Reforma administrației și situația economică, printre temele abordate LIVE TEXT

Vicepremierul Tanczos Barna este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 10, la Interviurile Adevărul. Președintele UDMR va vorbi despre reforma din administrația locală, dar și despre situația economică și politică a țării.

Invitat la Interviurile Adevărul, vicepremierul Tanczos Barna a explicat condițiile acordului din coaliție privind reforma administrației publice:

„S-a completat cu o măsură agreată de 10% reducerea bugetului de personal în administrația centrală. Asta înseamnă că față de anul 2025 cheltuielile de personal se reduc cu 10%. Este cam aceeași economie în administrația centrală și locală. A fost o discuție și a PSD să le abordăm pe ambele”.

Cseke va prezenta proiectul săptămâna viitoare, urmând să poată fi începută procedura de asumare a răspunderii pe acest pachet al administrației, mai explică Tanczos Barna.

Amintim că premierul Ilie Bolojan dă semne de compromis în privința reformei pensiilor magistraților. Șeful Guvernului este dispus să accepte o perioadă de tranziție mai mare de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare, însă nu vrea să modifice nivelul pensiei, care rămâne la 70% din salariul net.



Prim-ministrul și-a transmis poziția prin intermediul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, care a confirmat existența unei „flexibilități” în discuțiile din Coaliție. „Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a depăși cei 10 ani”, a spus Abrudean la Parlament.

Vicepremierul Tanczos Barna preciza, pe 30 octombrie, că Guvernul a încercat să negocieze cu Comisia Europeană (CE) o întârziere a jalonului PNRR privind reforma pensiilor magistraților, explicând că nu mai există spațiu pentru noi amânări.

