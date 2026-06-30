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Tribunalul București a amânat pentru miercuri, 1 iulie, decizia privind legalitatea Consiliul Național Extraordinar PNL

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Tribunalul București va decide miercuri, 1 iulie, la ora 15.00, dacă s-a respectat legea atunci când a fost convocat Consiliul Național Extraordinar al PNL, structură care a declanșat organizarea Congresului liberalilor. Judecătorii Secției a III‑a Civilă au analizat marți ordonanța președințială depusă de grupul de lideri care contestă deciziile conducerii Ilie Bolojan, însă au amânat pronunțarea.

Ilie Bolojan, la Congresul PNL. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan, la Congresul PNL. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Contestatarii solicită suspendarea provizorie a efectelor hotărârii prin care a fost convocat Congresul PNL, potrivit Mediafax.

Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Sebastian Rusu, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Hubert Thuma, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Partidul Național Liberal este pârât în acest dosar, prin președintele Ilie Bolojan, Ilie Bolojan personal și Dan Motreanu, secretar general al partidului.

Contestatarii au depus la Tribunalul București patru acțiuni prin care cer anularea hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026.

Aceștia contestă excluderea „de drept” a membrilor care ar susține un guvern cu PSD, cer anularea hotărârii prin care s-a solicitat demisia unor lideri, anularea alegerii noii conduceri prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini” și anularea modificărilor aduse Statutului PNL.

Reclamanții susțin că hotărârile Congresului au fost adoptate în baza unui proiect de statut care nu era în vigoare, nefiind aprobat de Tribunalul București și nefiind publicat în Monitorul Oficial. Ei afirmă că singurul statut valid este cel din 2025. De asemenea, consideră că convocarea Congresului Extraordinar nu a respectat condițiile legale privind justificarea unei situații excepționale și a urgenței reale.

Contestatarii invocă și nereguli procedurale, precum nerespectarea termenelor de comunicare a delegaților, verificarea incompletă a cvorumului, lipsa proceselor-verbale de constituire și numărare a voturilor, precum și buletine de vot fără opțiuni de respingere sau abținere. Ei cer instanței să constate lipsa de efecte juridice a hotărârilor contestate și a actelor adoptate în temeiul lor.

Mâine, Tribunalul București va judeca și o altă ordonanță președințială depusă de aceeași tabără, prin care se solicită suspendarea efectelor hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL.

Amintim că Tribunalul Ilfov a suspendat recent mai multe decizii ale conducerii PNL, inclusiv sancțiuni aplicate parlamentarilor care ar fi votat împotriva directivelor partidului la învestirea unui eventual Guvern Veștea.

Aceiași 16 parlamentari au cerut și suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar și a Congresului Extraordinar.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a criticat vineri, 19 iunie, decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda provizoriu două hotărâri adoptate de conducerea liberală, susținând că instanțele nu ar trebui să intervină în modul în care un partid își stabilește strategia politică. 

Sâmbătă, 27 iunie, PNL a solicitat „respectarea dreptului la apărare” condamnând „noua încercare de sabotare a deciziilor adoptate democratic de Congres”. Partidul și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de modul în care a fost gestionată procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii depuse de foști membri ai conducerii formațiunii.  

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