Trenuri de mare viteză până în 2040. Dan Motreanu prezintă planurile UE pentru rutele București - Budapesta și București - Sofia

România este inclusă în planurile Uniunii Europene pentru dezvoltarea rețelei feroviare de mare viteză până în 2040, care prevăd reducerea timpilor de călătorie pe rute precum București - Budapesta și București - Sofia.

Dan Motreanu anunţă planurile pentru infrastructura CGR din România. Foto: Facebook/Dan Motreanu

Într-un mesaj publicat marţi, 27 octombrie, pe Facebook, europarlamentatul PNL Dan Motreanu spune că rețeaua feroviară de mare viteză ar trebui să conecteze nu doar capitalele Uniunii Europene, ci și principalele centre urbane din toate regiunile europene. Potrivit eurodeputatului, dezvoltarea acestor legături ar putea contribui la reducerea diferențelor dintre regiuni și la îmbunătățirea conectivității zonelor mai puțin dezvoltate.

„Am votat recomandările Parlamentului European pentru accelerarea dezvoltării rețelei feroviare de mare viteză a UE.

Solicităm ca rețeaua feroviară de mare viteză să conecteze atât capitalele UE, cât și principalele centre urbane din toate regiunile Europei. Acest lucru ar contribui la reducerea diferențelor dintre regiuni și la îmbunătățirea conectivității zonelor mai puțin dezvoltate.

Comisia Europeană a prezentat un plan pentru dezvoltarea rețelei de cale ferată de mare viteză în întreaga UE până în 2040.

Europa de Est beneficiază de o atenție specială, fiind regiunea cu cele mai mari decalaje. Potrivit planurilor Comisiei Europene, o călătorie cu trenul de la București la Budapesta ar urma să dureze șase ore și 15 minute, față de 15 ore în prezent. Traseul București - Sofia ar urma să fie parcurs în șase ore, față de zece ore în prezent.

Măsurile propuse de Comisie includ dezvoltarea infrastructurii, digitalizarea sistemului feroviar, standardizarea trenurilor și consolidarea industriei europene de profil”, a transmis eurodeputatul.

Vă reamintim că Parlamentul European a adoptat în urmă cu o săptămână, la Strasbourg, un raport de inițiativă proprie prin care solicită accelerarea dezvoltării rețelei de trenuri de mare viteză, cu obiectivul de a conecta capitalele UE până în 2040. Documentul a fost adoptat cu 558 de voturi pentru, 23 împotrivă și 73 de abțineri.

Raportul continuă strategia prezentată de Comisia Europeană în noiembrie 2025, care urmărește dezvoltarea unei rețele feroviare de mare viteză la nivelul Uniunii şi vizează îmbunătățirea legăturilor transfrontaliere și reducerea timpilor de călătorie, inclusiv pe rutele care conectează Europa de Est cu restul continentului.