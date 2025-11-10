search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Traian Băsescu, semnal de alarmă pentru alegerile din Capitală: „Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul președinte și primar general Traian Băsescu avertizează că partidele de dreapta riscă să piardă alegerile pentru Primăria Capitalei, după ce au decis să intre în cursă cu doi candidați. 

Traian Băsescu FOTO: Mediafax
Traian Băsescu FOTO: Mediafax

Băsescu susține că această strategie avantajează PSD. 

„Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați, și cu Ciucu și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premizele ca dreapta să nu câștige alegerile. (...) Cred că dreapta ar trebui să pună mâna pe hârtie și creion să facă o socoteală și va vedea cu ușurință că nu poate câștiga dacă are doi candidați de dreapta. Sau aproape că nu poate câștiga. Ar fi o minune să câștige. După părerea mea, au căzut în plasa PSD-ului, care a pus condiția să nu fie candidat unic. Așa ceva încă n-am mai pomenit, ca un partid să pună condiția altor partide dacă să candideze în alianță sau nu. E ridicol”, a spus Băsescu, într-o intervenție la B1TV. 

De asemenea, Băsescu a comentat și despre candidatul social-democrat.

„Băluță, spre exemplu, are și voturile PSD-ului, dar are și o bună parte din voturile AUR. Pentru că mulți din membrii AUR sunt foști simpatizanți votanți PSD”, a spus fostul președinte.

Într-un interviu anterior, Traian Băsescu a estimat că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Prognoza meteo 10 - 23 noiembrie. Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta
observatornews.ro
image
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Diferența dintre grupa I, grupa II și condițiile speciale de muncă. Cum se calculează vechimea
playtech.ro
image
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Trump a luat decizia fără precedent, apoi a întârziat și a primit un ”răspuns” total neplăcut
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați în Italia
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Dezvăluiri fără precedent din Rompetrol! Posibil mecanism de influență creat de Cardoil care afectează stabilitatea companiei și piața de energie din România
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!