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Băsescu: România traversează cea mai gravă criză politică de după Revoluție. „Bolojan și Grindeanu împart răspunderea pentru dezastrul care urmează”

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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că țara se confruntă cu cea mai gravă criză politică de la Revoluția din 1989 până în prezent, acuzându-i pe liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, că poartă responsabilitatea pentru actualul blocaj politic și pentru dificultățile în formarea unui nou guvern.

Băsescu a calificat căderea Guvernului Bolojan drept „o ticăloșie”. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Băsescu a calificat căderea Guvernului Bolojan drept „o ticăloșie”. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Fostul șef al statului a afirmat că imposibilitatea constituirii unei majorități parlamentare și lipsa unui guvern cu puteri depline reprezintă un semnal al unor probleme profunde în sistemul politic românesc.

„După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace, în sensul că nu reușim să avem un guvern și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită așa-numitelor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze”, a declarat Băsescu, vineri, într-o intervenție la Digi24.

Critici la adresa Constituției: „Ar fi trebuit să putem organiza alegeri anticipate”

Fostul președinte a susținut că actuala Constituție nu oferă soluții eficiente pentru depășirea unor blocaje politice de asemenea amploare și a criticat imposibilitatea organizării alegerilor anticipate.

„Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a spus el.

Băsescu consideră că, în lipsa unei soluții democratice prin anticipatele parlamentare, negocierile politice riscă să se transforme în înțelegeri de culise pentru obținerea voturilor necesare învestirii unui executiv.

„Guvernul Veștea nu va trece prin Parlament”

Traian Băsescu și-a exprimat scepticismul cu privire la șansele premierului desemnat Adrian Veștea de a obține votul de încredere al Parlamentului.

„În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament”, a afirmat fostul președinte.

Întrebat despre posibilitatea unei susțineri venite din partea partidelor AUR și SOS, Băsescu a exclus un asemenea scenariu, apreciind că aceste partide nu ar avea interesul să susțină un Executiv pe care nu îl agrează și pe care îl consideră lipsit de perspective de performanță.

Acuzații dure la adresa lui Grindeanu și Bolojan

Fostul șef al statului a calificat căderea Guvernului Bolojan drept „o ticăloșie”, atribuind responsabilitatea liderului PSD, Sorin Grindeanu.

„O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan”, a declarat Băsescu.

În același timp, acesta a susținut că actualul blocaj privind formarea unui nou executiv îi aparține lui Ilie Bolojan.

„Acum, blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Acești doi politicieni își împart răspunderea pentru dezastrul care urmează”, a afirmat fostul președinte.

Avertisment privind fondurile europene

Traian Băsescu a atras atenția și asupra riscului ca România să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile dacă actuala criză politică se prelungește.

Potrivit acestuia, lipsa miniștrilor titulari și concentrarea PNL asupra competiției interne pentru conducerea partidului afectează capacitatea administrației de a promova reformele și legislația necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„După cum vedeți, nu se mai ocupă nimeni de nimic. Să nu credeți că funcționarii, atâta timp cât n-au miniștri titulari și oameni care să le dea instrucțiuni, să nu credeți că funcționarii își asumă ceva. Ei stau și așteaptă să se limpezească lucrurile din punct de vedere politic. Numai că trece vremea în care putem să încasăm banii. Și asta de data asta este o responsabilitate pe care o împarte domnul Bolojan cu domnul Grindeanu”, a avertizat Băsescu.

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