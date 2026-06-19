Șeful statului: Guvernul „nu trebuia să cadă”. Ce spune după șase săptămâni de criză politică

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 iunie, de la Consiliul Europei, că, în cele șase săptămâni de criză politică de la căderea Guvernului, niciun partid nu a reușit să contureze o majoritate clară. Șeful statului a adăugat că Executivul „nu trebuia să cadă”.

„Suntem după șase săptămâni de când Guvernul a căzut. Evident că nu trebuia să cadă și nu vreau să ne întoarcem la discuția despre cine a fost vinovat, pentru că fiecare are o opinie despre asta.

Suntem după șase săptămâni în care niciun partid nu a venit la președinte să spună: «În urma discuțiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate»”, a spus acesta în cadrul unei conferințe de presă, la Bruxelles.

Șeful statului adaugă că varianta unui guvern condus de Adrian Veștea este cea „potrivită pentru a strânge o majoritate și pentru a ieși, în sfârșit, din această criză, astfel încât Guvernul să aibă puteri depline și să putem închide procesul privind PNRR și toate celelalte”.

Întrebat în cadrul conferinței despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, șeful statului și-a motivat decizia transmițând că „are multe calități care îl recomandă”.

„A lucrat cu bugete, cu fonduri europene, a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Pentru un politician, singura evaluare este cea pe care ți-o dau oamenii. Domnul Veștea a câștigat detașat în nenumărate rânduri alegeri”, a spus acesta.

Criza politică actuală a început odată cu căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Luna trecută, 281 de parlamentari au votat pentru demiterea Executivului, în cadrul unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. Moțiunea a fost adoptată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.

După ce Parlamentul a votat moțiunea, șeful statului a transmis un mesaj de calm și stabilitate.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație, dar este o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a declarat președintele.