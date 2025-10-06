Oficial: Consilierii aduși de Ilie Bolojan la Cotroceni, eliberați din funcție de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție mai mulți consilieri, între care și pe Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, aduși de Ilie Bolojan în perioada interimatului la Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, următoarele decrete:

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană - cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025.

Președintele României, Nicușor Dan, a și numit 16 noi consilieri prezidențiali, între care și liderii de partid Ludovic Orban (Forța Dreptei) și Eugen Tomac (PMP). Pe listă se mai regăsesc foști angajați de la Primăria Capitalei, colegi din USB