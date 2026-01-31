Theodor Stolojan a vorbit despre pensia sa: „Fiecare avem câte o nemulţumire”

Fostul premier și fost lider al PNL, Theodor Stolojan, a afirmat, vineri seară, că este nemulțumit de unele decizii ale Guvernului Bolojan, dar susține că măsurile luate sunt necesare pentru România.

Theodor Stolojan a vorbit, vineri seară, la B1 TV, despre nemulţumirile unora dintre membrii PNL faţă de măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. El a explicat că aceşti liberali nu sunt singurii nemulţumiţi şi că ei ştiu totuşi că măsurile nepopulare erau necesare.

„Am o treime din pensia unui judecător şi am avut numai funcţii de conducere o lungă perioadă de timp, şi în socialism, şi după, da? Dar nu-s nemulţumit că plătesc 10% contribuţii de asigurări de sănătate la ce depăşeşte 3.000 de lei pensie, pentru că-i normal să plătesc”, a declarat Theodor Stolojan.

Potrivit fostului lider PNL, suntem „una din puţinele ţări din lume în care pensionarii nu plăteau contribuţii de asigurări de sănătate”.

„Eu-s nemulţumit că s-a luat decizia de guvern, de exemplu, să majoreze salariul minim pe economie de la 1 iulie, da? – de la 4.050 la 4.350 – în timp ce plafonul ăsta de 3.000 de lei mi-l menţine în continuare, deşi am avut o inflaţie anul trecut de 10%. Deci eu mă aşteptam ca şi acest plafon de 3.000 de lei să crească undeva la 3.500–3.800 de lei. Deci fiecare avem câte o nemulţumire, dar asta nu mă împiedică să afirm că ceea ce face guvernul la ora actuală, condus de premierul Bolojan, e ceea ce România are nevoie. Acest lucru nu am cum să-l neg, deşi sunt şi eu nemulţumit, da”, a adăugat Theodor Stolojan.