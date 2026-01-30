Reforma pensiilor militare nu mai poate fi amânată. Bolojan: „Nu mai avem cu cine să înlocuim acești oameni”

Ilie Bolojan declară că reforma pensiilor militarilor nu poate fi amânată și că decizia este dictată de realitățile pieței muncii.

Într-un interviu acordat vineri, 30 ianuarie, pentru G4Media.ro, premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că reforma pensiilor militarilor va urma imediat după adoptarea pachetului de reformă a administrației publice, prezentând această măsură drept un pas necesar și nu opțional.

„Este parte a pachetului de administrație. În momentul în care pachetul de administrație se adoptă, următoarea măsură este - după modelul pensiilor magistraților - să facem asta și în sectorul de ordine publică și apărare. Aceasta este realitatea și nu este o dorință a unui premier. Este o necesitate care ține de piața muncii. Este o necesitate care ține de realitățile noastre demografice și de sustenabilitate a sistemului de pensii.

Nu mai avem cu cine să înlocuim acești oameni. Dacă oamenii se pensionează la 50 de ani, la 52 de ani, nu mai este suportabil acest lucru”, a declarat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a insistat că aceste modificări sunt gândite pentru a asigura continuitatea personalului din domeniul apărării și ordinii publice, în contextul în care pensionările timpurii au generat în ultimele decenii dificultăți majore în înlocuirea angajaților cu experiență.

El a subliniat că reformele nu vizează doar aspectele financiare, ci și asigurarea unui cadru de lucru sustenabil și coerent pentru instituțiile de apărare și securitate.

„Trebuie să avem o abordare care să permită atât respectarea angajamentelor față de personalul militar, cât și asigurarea stabilității instituțiilor pe termen lung”, a încheiat premierul subiectul reformei pensiilor militare.

Întrebat despre reformele din justiție, Bolojan a precizat că grupul de lucru pe această temă urmează să prezinte concluziile în luna februarie. Referitor la posibilitatea ca anchetarea magistraților să revină la DNA, premierul a evitat un răspuns direct, menționând că „sunt de acord cu o soluție prin care cei care sunt controlați să nu hotărască ei cine îi controlează, așa cum se întâmplă”.

În ceea ce privește bugetul Ministerului Apărării pentru anul 2026, Ilie Bolojan spune că acesta va fi puțin mai mare decât cel de anul trecut, estimând că va ajunge la 2,3 - 2,4% din PIB.

„Nu vreau să vin cu niște cifre exacte, pentru că discuțiile cu ministerul sunt în desfășurare. Nu cred că suntem în măsură să ajungem la 3% din PIB”, a spus el.