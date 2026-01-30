search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Bolojan, pregătit să-și pună mandatul pe masă. „Nu mă agăț de funcție. Problemele rămân, indiferent cine e premier”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în interiorul PNL, în contextul tensiunilor politice generate de măsurile fiscale.

Ilie Bolojan/FOTO: Mediafax
Ilie Bolojan/FOTO: Mediafax

Într-un interviu pentru G4Media, Bolojan, președintele PNL a precizat că acest vot nu ar fi o premieră.

„Cota de încredere în public. Asta se reflectă în mod evident și în percepția pe care partidele o au vizavi de modul în care ar trebui să se raporteze la aceste lucruri. Și atunci există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate și există tendința de a căuta responsabili. Este cea mai simplă operațiune.

Problema nu este să stai pe un post sau altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân, iar rezolvarea lor este de natură a face ca cei care sunt pe poziții să trateze lucrurile cu mare responsabilitate, inclusiv asumându-și critici, nemulțumiri.

Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă.

În condițiile în care voi considera că sunt semnale din interior care pun la îndoială sprijinul. Vă asigur că de fiecare dată am recurs la această situație și voi recurge la ea”,  a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă este adevărată afirmația primarului PNL din Cavnic, potrivit căreia acesta le-ar fi transmis edililor că PSD nu va avea premier la rotativa din 2027.

Nu este adevărat. Am fost la Sighetu Marmației când a fost un eveniment legat de memorialul de acolo și la finalul acelei întâlniri am avut o discuție cu primarii, o discuție exclusiv pe teme de administrație.

Nu s-a discutat despre strategii politice și nu există niciun fel de declarație de-a mea legată de acest lucru. Consider că unul din modurile în care putem să recâștigăm încredere cetățenilor este ca partidele să se respecte între ele, adică să respecte înțelegerile pe care le fac, atât planul de guvernare, cât cât și înțelegerile politice”, a precizat premierul.

Referitor la parlamentarii PSD, Bolojan spune că nu consideră necesar să le ceară un vot de încredere și că această chestiune se poate rezolva în mod procedural în Parlament.

„În coaliție votul de încredere se acordă întotdeauna printr-o manieră de tip parlamentar și să știți că în momentul în care vii cu un proiect de lege, vii cu angajare a răspunderii, sprijinul pentru guvern sau altul se vede în acele condiții. De asemenea, în discuțiile din coaliție, niciodată nu s-a pus problema unor aspecte legate de premier.

Dar v-am spus, eu niciodată nu m-am agățat de această funcție și nu problema care ține de mine este cea mai importantă. V-am spus, problemele sunt legate de situația reală a României, iar soluțiile trebuie asumate cu responsabilitate și cu siguranță pe termen scurt, cei care le pun în practică nu vor fi aplaudați la scenă deschisă. Aceasta este realitatea.”, explică Bolojan.

Bolojan: „Nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații”

De asemenea, întrebat dacă va da primarul afară din PNL, Ilie Bolojan spune că este greu să controlezi toate declarațiile sau afirmațiile făcute de alți oameni.

„Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. Sunt zeci de primari în țara asta care pot să facă orice fel de declarații.

Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de afirmații care n-au niciun fundament.”

Întrebat dacă va respecta protocolul și va lăsa PSD la șefia Guvernului, Ilie Bolojan a afirmat că în politică, este important să respecți înțelegerile dintre partide, atât formal, cât și în spiritul lor, ca o formă de respect față de cetățeni.

El avertizează că nerespectarea acestor înțelegeri generează neîncredere și atacuri inutile care afectează colaborarea politică.

„Sper să se înțeleagă acest lucru. Și ca să aștepte respectul cuiva, trebuie să respecte mai întâi. Asta am transmis întotdeauna și în interiorul PNL și asta am discutat în permanență cu colegii. Acesta este formatul în care eu pot lucra.”

