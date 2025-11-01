search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Theodor Stolojan, despre posibilitatea ca Bolojan să își dea demisia: „Nici PSD-ul nu îşi dorește acest lucru, mai ales că în 2027 urmează să ia postul”

Fostul președinte al PNL, Theodor Stolojan, susține că, în ciuda atacurilor publice, PSD nu are niciun interes ca premierul Ilie Bolojan să plece din funcție. Stolojan a explicat că social-democrații își doresc ca actualul prim-ministru să rămână la conducerea Guvernului pentru a duce la capăt reformele și pentru a „deconta” politic efectele acestora.

Niciun partid din actuala coaliție nu își dorește ruperea alianței, spune Stolojan. FOTO: arhivă
Niciun partid din actuala coaliție nu își dorește ruperea alianței, spune Stolojan. FOTO: arhivă

„Categoric, Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru până în 2027”, când, potrivit protocolului semnat de coaliție, ar urma să aibă loc rotativa și PSD să preia funcția de premier, a declarat Stolojan într-un interviu pentru Cotidianul.

Acesta a mai subliniat că, în realitate, niciun partid din actuala coaliție nu își dorește ruperea alianței.

„Nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru, mai ales că în 2027 urmează să ia poziţia de prim-ministru. Domnul Grindeanu are congres pe 7 noiembrie şi trebuie să arate că este un lider autentic al PSD. Acest gen de fricţiuni sunt gratuite. Chemarea asta în Parlament a prim-ministrului …, lucrurile sunt foarte lămurite”, a spus Stolojan.

Totuși, el a avertizat că anumite tensiuni interne și rezistența la reforme pot face coaliția ineficientă. „Fricţiunile acestea, unele gratuite, altele reale, nu fac decât să diminueze eficienţa activităţii guvernului şi să prăbuşească încrederea oamenilor că în România lucrurile pot fi puse în ordine. Acesta este primul risc”, a atras atenția fostul lider liberal.

Stolojan a menționat și un al doilea risc major — nemulțumirea sindicală — și a spus că sindicatele se pregătesc să protesteze și amenință cu greva. „Ele sunt unul din motoarele care au creat această situaţie în sistemul bugetar. Respectiv, sistemul bugetar din România este viciat din cap până în picioare. În orice direcţie vă uitaţi, e viciat de această multitudine de beneficii, de sporuri, de privilegii, de exces de personal”, a explicat el.

Fostul premier și fost președinte PNL, Stolojan, a criticat și declarațiile primarului municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care i-a cerut premierului să demisioneze.

„E un primar foarte bun în Craiova, am înţeles. Dar are o problemă doamna Vasilescu Olguţa: ea nu înţelege că Bolojan nu e venit de nicăieri în poziţia de premier. E un om care a fost primar, preşedinte de consiliu judeţean, care ştie foarte bine ce se întâmplă la nivelul primăriilor, al consiliilor judeţene, la nivel central. (…) Aţi văzut ce îi propune doamna Vasilescu: să îşi dea demisia, să plece, să nu ştiu ce. Dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un neica nimeni pe care primarii PSD-işti, USR-işti şi alţi primari să îl fi jucat pe degete … Dar cu Bolojan nu merge. Ştie exact despre ce este vorba. Toate aceste ameninţări fac parte din acest joc politic pe care îl face PSD-ul”, a punctat Stolojan.

Acesta a respins ipoteza ca PSD să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

„Nu, nu va face acest lucru. Ei sunt interesaţi ca lucrurile să se rezolve pe fond în Guvernul Bolojan. Iar ei, în 2027, când vor prelua funcţia de prim-ministru, să nu mai aibă bătăile de cap pe care le are Bolojan acum cu reformele care trebuie înfăptuite. Aici sunt nişte calcule politice foarte clare, interese politice foarte clare şi care se manifestă în acest fel”, a conchis Theodor Stolojan.

Politică

