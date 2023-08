Tensiuni în PNL pe tema asumării răspunderii pe reforma bugetară și fiscală

În interiorul PNL s-a iscat o tensiune pe tema asumării răspunderii Guvernului pe reforma bugetară și fiscală. Robert Sighiartău și-a arătat nemulțumirea, pe grupul Biroului Politic Național al PNL, cu privire la comunicarea partidului pe subiect, potrivit surselor „Adevărul”.

„A ieșit Ionuț Stroe în numele partidului și a anunțat că în Coaliție, PNL a fost de acord cu propunerea dl. Ciolacu de asumare în Parlament a măsurilor fiscale. De la comunicatul acela până în prezent mai mulți vicepreședinți au infirmat întreg comunicatul PNL. Eu personal va confirm că nici eu nu am știu de această asumare. De aceea înclin să cred că decizia privind asumarea a fost luată de președintele partidului, dl. Nicolae Ciucă, secretarul general Lucian, împreuna cu primvicepreședinții Iulian, Rareș, Dan și dl. Flutur (grupul restrâns)”, a transmis Robert Sighiartău într-un mesaj pe grupul de Whatssapp al BPN PNL, potrivit unor surse „Adevărul”.

Liberalul susține că „o asemenea decizie de asumare a răspunderii ar fi avut nevoie întâi de aprobarea BPN-ului și poate chiar de o CN-ului având în vedere o posibilă ieșire de la guvernare” și a precizat că „personal cred că o încălcare a statului”.

Robert Sighiartău a adresat și două întrebări conducerii PNL, mai exact de ce deciziile luate în cadrul Coaliției nu sunt supuse votului BPN și ce se întâmplă în situația în care „în pachetul cu care Ciolacu vine în fața Parlamentului apar măsuri socialiste care atacă proprietatea sau principiile liberale”?

Robert Sighiartău este vicepreședinte PNL pe politică externă și fost secretar general al partidului.

Gorghiu, într-o situație similară

Ministrul Justiției susține că nu a știut despre intenția Guvernului de asumare a răspunderii privind reforma bugetară și fiscală în fața Parlamentului.

„Pot să vă răspund în nume personal, că noi nu am avut şedinţa de Birou Politic Naţional: eu nu am ştiut de ideea de angajare a răspunderii. Dar cred că e mai puţin important că am ştiut sau nu”, a declarat Alina Gorghiu la TVR Info, potrivit News.ro.

Guvernul își asumă răspunderea în fața Parlamentului

Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscală și bugetară, ci își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, ceea ce înseamnă că își pune mandatul de șef al Executivului pe masă, în cazul în care Opoziția vine cu o moțiune de cenzură.

„De aceea, vreau să anunț că Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială. Trebuie să separăm apele și românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme și să ducă această țară înainte și cine se opune și luptă pentru privilegii și pentru bogați. Eu cred că aceasta este calea și vă anunț că voi merge înainte cu fermitate”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.

Procedura privind angajarea răspunderii

„Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege”, prevede Constituția. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în și e strânsă majoritatea.

Dacă Guvernul nu a fost demis , proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.