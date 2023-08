Gorghiu, despre asumarea răspunderii Guvernului privind reforma bugetară și fiscală: Personal, eu nu am știut

Ministrul Justiției susține că nu a știut despre intenția Guvernului de asumare a răspunderii privind reforma bugetară și fiscală în fața Parlamentului.

„Pot să vă răspund în nume personal, că noi nu am avut şedinţa de Birou Politic Naţional: eu nu am ştiut de ideea de angajare a răspunderii. Dar cred că e mai puţin important că am ştiut sau nu”, a declarat Alina Gorghiu la TVR Info, potrivit News.ro.

Alina Gorghiu a subliniat că existau trei modalități prin care aceste reforme puteai fi adoptat, precizând că instituția pe care o conduce a avut obiecțiuni multiple existând „riscuri de constituționalitate”.

„Prima este cea a legiferării prin Ordonanţă de Urgenţă, iar Ministerul Justiţiei a avut ”obiecţiuni multiple” privind emiterea de Ordonanţe de Urgenţă pe cele două aspecte legislative, pentru că ”erau riscuri de neconstituţionalitate vădite”. A doua variantă ar fi proiect de lege dezbătut în Parlament, care durează, fie că e propus de Guvern sau de Parlament. A treia variantă este cea a răspunderii”, a adăugat aceasta.

Ministrul Justiției a precizat că nu a văzut o variantă a Ordonanței de Urgență, însă documentul va ajunge la minister la avizare.

„Eu nu am văzut nicio variantă. Va trebui, în cazul angajării răspunderii, ca acest proiect să fie elaborat de Ministerul Finanţelor şi va trece oricum pe la Ministerul Justiţiei la avizare. În momentul în care voi avea o formă, care sigur că va trebui să aibă acceptul acestei coaliţii pentru că altfel nu ai cum să ai susţinere, la nivel de Parlament, cu siguranţă voi comunica public opinia pe care o am”, a precizat aceasta la TVR Info.

Guvernul își asumă răspunderea în fața Parlamentului

Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscală și bugetară, ci își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, ceea ce înseamnă că își pune mandatul de șef al Executivului pe masă, în cazul în care Opoziția vine cu o moțiune de cenzură.

„De aceea, vreau să anunț că Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială. Trebuie să separăm apele și românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme și să ducă această țară înainte și cine se opune și luptă pentru privilegii și pentru bogați. Eu cred că aceasta este calea și vă anunț că voi merge înainte cu fermitate”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.