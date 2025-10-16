search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Donald Trump confirmă că a aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi ia în calcul un posibil atac: „Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră...”

Publicat:

Declarațiile președintelui american Donald Trump despre autorizarea unor operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei au stârnit furia preşedintelui Nicolas Maduro, care acuză Washingtonul de tentative de destabilizare și de încălcări grave ale dreptului internațional.

Donald trump confirmă operaţiuni secrete ale CIA în Venezuela. FOTO: Profimedia
Donald trump confirmă operaţiuni secrete ale CIA în Venezuela. FOTO: Profimedia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat miercuri, 15 octombrie, că a aprobat desfășurarea unor operațiuni secrete ale CIA vizând regimul condus de Nicolas Maduro în Venezuela.

Declarațiile sale, făcute în fața presei americane, au provocat o reacție furioasă din partea autorităților de la Caracas, care au acuzat Washingtonul de implicare directă în „lovituri de stat puse la cale de CIA”, potrivit Agerpres, care citează agenţiile internaţional.

Donald Trump a evitat să comenteze în detaliu informațiile publicate de The New York Times, potrivit cărora ar fi oferit CIA mandatul de a desfășura misiuni clandestine în Venezuela. Totuși, el a recunoscut că a autorizat agenția să acționeze, justificând decizia prin acuzațiile aduse lui Maduro, pe care îl consideră liderul unui regim de „narcoterorism” implicat în trimiterea de traficanți și prizonieri în Statele Unite.

Întrebat dacă CIA a primit permisiunea de a-l „neutraliza” pe președintele venezuelean, liderul de la Casa Albă a evitat un răspuns clar, afirmând că o astfel de întrebare „nu este ridicolă, dar ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea”.

În ultimele luni, administrația Trump a intensificat operațiunile militare în zona Caraibelor. Forțele americane au atacat în apele internaționale cel puțin cinci ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, acțiuni soldate cu 27 de morți.

În august, Washingtonul a desfășurat în largul coastelor Venezuelei opt nave de război și un submarin nuclear, declarând oficial că misiunea are scop antidrog.

„Nu vreau să spun mai multe, dar ne uităm acum și la partea terestră, pentru că avem un control foarte bun asupra mării”, a spus Donald Trump, lăsând să se înţeleagă că ia în calcul un eventual atac.

Nicolas Maduro: „Nu vrem schimbări de regim impuse din afară”

Ministerul de Externe venezuelean a reacționat dur, afirmând că declarațiile președintelui american reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional” și „o dovadă a unei politici de agresiune și hărțuire” împotriva statului venezuelean.

La rândul său, președintele Nicolas Maduro a condamnat vehement poziția Washingtonului, acuzând CIA că pune la cale noi lovituri de stat în America Latină.

 „Nu vrem război în Caraibe, nu vrem schimbări de regim impuse din afară. America Latină respinge aceste lovituri de stat și le condamnă”, a declarat Maduro în cadrul Consiliului Național pentru Suveranitate și Pace.

Ca răspuns la tensiunile în creștere, armata venezueleană a declanșat manevre militare extinse, desfășurând trupe în mai multe regiuni, inclusiv la granița cu Columbia, în statele Táchira, Apure și Amazonas.

Zona este una dintre principalele rute folosite de traficanții de cocaină din Columbia, iar analiștii consideră că ar putea deveni o țintă strategică a viitoarelor operațiuni americane, conform aceleiaşi surse.

SUA

