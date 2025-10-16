SRI face precizări cu privire la transportul lichidelor în bagajul de mână în avion. Care sunt condițiile pe Aeroportul Henri Coandă

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a venit cu precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână. Potrivit acestuia, condițiile diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

Potrivit SRI, în categoria ”Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli şi geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide şi altele cu o consistenţă similară.

Atunci când îşi pregătesc bagajul de mână, călătorii sunt sfătuiţi să verifice care produse sunt considerate ”lichide”, după cum urmează:

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

"Condițiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcție de echipamentele de securitate instalate", avertizează SRI, care îndrumă oamenii să verifice aceste condiţii specifice pentru aeroportul de unde pleacă.

Condițiile pe aeroportul Henri Coandă

Potrivit sursei citate, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, călătorii pot transporta doar recipiente de maxim 100 ml, iar toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru, prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

De asemenea, călătorii sunt sfătuiți să se asigure că punga se poate închide după introducerea recipientelor. Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă

Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

Excepții

Recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau răspund unei necesități dietetice speciale;

constau în alimentația pentru bebeluși;

sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag).

"STEB este punga pe care un pasager o primește de la comercianții din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.



Dacă lichidele pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală", mai precizează sursa citată.