Predoiu, despre șansele României de a intra în Schengen: Meciul se joacă. Avem atuuri

Ministrul de Interne susține, întrebat dacă România are șanse să adere la spațiul Schengen până la finalul anului 2023, că „meciul se joacă”. Cătălin Predoiu s-a întâlnit zilele trecute cu omologul austriac, unul dintre opozanții aderării României la spațiul european fără frontiere.

„Evident că n am fost acolo ca să spunem: „V-ați răzgândit”. Ar fi un mod neprofesionist de a aborda dosarul. E necesar să ieșim din această paradigmă, unu vine și cere și altul refuză, pentru că s-a ajuns la un blocaj. Era important să resetăm jocul, să-l abordăm constructiv prin prisma unor interese comune. Am menționat că România și Austria au interese comune. Dosarul Schengen nu este un simplu dialog între România și Austria, este un dosar multidimensional, are componente de migrație, de cooperare internațională, de geopolitică regională și nu numai. Este un doar foarte complex”, a afirmat Cătălin Predoiu la Digi24.

Chestionat dacă România are șanse de aderare, ministrul a subliniat că „se desfășoară multiple acțiuni, pe diverse paliere diplomatice”.

„Avem atuuri, trebuie jucate la momente potrivite, fără a anunța sau a face estimări hazardate sau care să mulțumească opinia publică. Prefer să fiu responsabil decât să fiu imprudent. Cred că meciul se joacă. E important să-l jucăm la toate nivelurile și componenta economică are o mare importanță. Mediul de afaceri din România, cu capital austriac, acționează în direcția corectă”, a explicat ministrul de Interne.

Oficialul din Guvern a subliniat că vizita în Austria era una necesară, în contextul în care a fost învestit în funcție recent: „Este de neconceput ca un nou ministru de Interne să nu contacteze imediat omologii după ce își preia funcția și am făcut asta imediat ce am preluat funcția”.

Austria continuă să se opună extinderii Schengen

Ministrul austriac de Interne a reafirmat poziția Austriei privind extinderea spațiului Schengen. Gerhard Karner a punctat că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează și din acest motiv nu este oportună extinderea acestuia.

„Poziția mea am formulat-o foarte clar cu 10 zile în urmă. Poziția noastră este că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează de aceea nu suntem deschiși pentru deschiderea acestuia. Sunt controale de frontieră între Germania si Austria, între Austria și Slovenia. În Germania s-a discutat despre control de frontieră la frontiera cu Polonia. Este un semnal clar că sistemul ca întreg nu funcționează și de aceea consider ca o extindere nu este oportună la momentul actual”, a declarat Gerhard Karner într-o conferință de presă cu ministrul Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă are vreo importanță că Austria are alegeri în 2024, Karner a punctat că „eu am spus că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează nu doar că primele cereri de azi au fost făcute în Austria. Și este o chestiune care nu funcționează la nivelul UE (...) Acesta e accentul pe care l-am pus eu. Noi suntem răspunzători să garantăm siguranța populației și acest lucru nu ține de alegeri parlamentare”.