Modul șocant în care a murit boxerul Ricky Hatton. Pugilistul a fost găsit fără suflare în casă de managerul său

S-a aflat cum a murit, pe 14 septembrie, campionul de box Ricky Hatton, în vârstă de 46 de ani. Decesul a fost învăluit în mister. Abia acum s-a aflat cauza morții.

Potrivit unor surse din anchetă, Hatton a fost găsit spânzurat de managerul său, ajuns dimineață la domiciliul fostului campion, scrie presa britanică.

Starul a murit în vila sa, evaluată la 1,7 milioane de lire sterline, din Hyde, Greater Manchester. Cadavrul a fost găsit de managerul și prietenul său de mai multă vreme, Paul Speak.

Hatton a fost văzut ultima dată în viață de familie pe 12 septembrie. El locuia singur și nu a participat la un eveniment la care era așteptat a doua zi.

Trebuia să plece la aeroport

În dimineața zilei de 14 septembrie, Speak a ajuns la domiciliu pentru a-l duce pe Hatton la aeroportul din Manchester, în vederea unui zbor spre Dubai. Însă managerul l-a găsit cu o frânghie în jurul gâtului.

„Luminile nu erau aprinse, ceea ce mi s-a părut ciudat. Am crezut că a dormit prea mult. Aveam cheile casei. Am auzit muzică de sus, așa că am urcat la etaj”, a spus Speak, care, în stare de șoc la vederea cadavrului, a sunat la Poliție și la Ambulanță.

Speak apreciază în interviu că Hatton era „într-o stare foarte bună” înainte să moară și se pregătea să-și ducă fiicele la un concert Oasis săptămâna următoare, apoi să meargă în Thailanda la un eveniment pe teme de box și de Crăciun în Tenerife. „Cred cu tărie că nu a intenționat să o facă... Avea totul pentru care să trăiască”, a declarat el pentru Boxing News.