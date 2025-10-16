Video Reacția unui deputat AUR, întrebat despre mașina de lux pe care o conduce: „Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?”

Un deputat AUR, Eduard Virgil Koler, a reacționat nervos atunci când a fost întrebat despre BMW-ul de lux pe care îl conduce, mașină care nu apare în declarația sa de avere. Incidentul a avut loc după ce jurnaliștii au observat vehiculul în parcarea Parlamentului.

BMW de peste 150.000 de euro, neclar despre proprietar Pe 24 septembrie 2025, Eduard Koler a părăsit Parlamentul într-un BMW XM, cu valoare de piață de peste 150.000 de euro. Când reporterii Snoop l-au întrebat dacă mașina îi aparține, parlamentarul nu a oferit inițial niciun răspuns. „Mai am două mașini. BMW-ul nu aparține statului român”, a declarat ulterior, pe 1 octombrie, Koler, înainte să intre într-un birou, fără alte clarificări.

Precizare iritată despre închiriere

Câteva ore mai târziu, deputatul a revenit cu o explicație mai detaliată: „Mașina despre care m-ați întrebat nu este a mea, este a unei firme, am închiriat-o, nu este mașina statului român. Ce vreți, dacă mergem cu mașinile statului român ne arătați cu degetul, dacă mergem cu mașini din altă parte, ne arătați cu degetul. Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii? Spuneți-ne. Nu vă pot spune cât plătesc chirie, nu aveți căderea să o faceți. Nu am absolut nimic de ascuns”.

Mașina aparține unei firme private

Reporterii au descoperit că BMW-ul XM este înregistrat pe firma EK Vanguard Vektor LTD SRL din Drobeta Turnu Severin. În 2024, Koler a încasat de la această firmă un venit de doar 13.359 de lei, în calitate de director.

Eduard Virgil Koler este în prezent parlamentar AUR, iar anterior a lucrat ca și consilier al șefului firmei de pariuri Superbet, Sacha Dragic, potrivit dezvăluirilor Snoop.