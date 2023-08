Europarlamentar bulgar: Dacă nu suntem acceptați în Schengen până la Crăciun, granițele dintre Bulgaria și România trebuie să cadă

Europarlamentarul bulgar Andrei Novakov susține că Austria este singura care blochează în prezent aderarea la Schengen și precizează că granițele dintre România și Bulgaria ar trebui să cadă dacă cele două țări nu sunt acceptate până la Crăciun.

„Problema privind admiterea noastră în Schengen nu mai este în Olanda, ci în Austria. Acolo vor avea loc alegeri și unii au nevoie de mesaje mai sexy, de genul „noi îi vom opri, ca să dormiți voi liniștiți”. Somnul liniștit în Austria nu depinde de aderarea noastră la Schengen, dimpotrivă”, a precizat oficialul bulgar pentru Nova News, citat de 24Chasa și Rador, preluat de G4Media

Europarlamentarul a precizat că acțiunile comune ale Bulgariei cu România ar facilita construirea unui pod și punerea în funcțiune a unui bac pe Dunăre.

„Pentru fiecare zi pierdută la graniță, un camion pierde 200 de euro din banii proprietarului. Mulți dintre șoferi renunță la locul de muncă pentru că nu vor să stea la graniță. Sunt mii de încercări pe zi de a trece granița, e normal să existe acțiuni. Când sunt prinși polițiștii corupți, ei trebuie să știe că își vor pierde pensia, precum și toate privilegiile”, a explicat oficialul bulgar.

Totodată, potrivit sursei citate, eurodeputatul a subliniat că de când Maria Gabriel este ministru de Externe în Bulgaria, diplomația este la un nivel înalt: „De când ea a preluat comunicarea cu instituțiile europene, nu am avut niciun fel de avertismente pentru nerespectarea legislației, procesul privind acceptarea noastră în zona euro a devenit mai clar”.

Austria continuă să se opună extinderii

Ministrul austriac de Interne a reafirmat poziția Austriei privind extinderea spațiului Schengen. Gerhard Karner a punctat că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează și din acest motiv nu este oportună extinderea acestuia.

„Poziția mea am formulat-o foarte clar cu 10 zile în urmă. Poziția noastră este că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează de aceea nu suntem deschiși pentru deschiderea acestuia. Sunt controale de frontieră între Germania si Austria, între Austria și Slovenia. În Germania s-a discutat despre control de frontieră la frontiera cu Polonia. Este un semnal clar că sistemul ca întreg nu funcționează și de aceea consider ca o extindere nu este oportună la momentul actual”, a declarat Gerhard Karner într-o conferință de presă cu ministrul Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă are vreo importanță că Austria are alegeri în 2024, Karner a punctat că „eu am spus că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează nu doar că primele cereri de azi au fost făcute în Austria. Și este o chestiune care nu funcționează la nivelul UE (...) Acesta e accentul pe care l-am pus eu. Noi suntem răspunzători să garantăm siguranța populației și acest lucru nu ține de alegeri parlamentare”.