Guvernul Ciolacu, amenințat cu moțiunea de cenzură. Ce spun partidele puterii

USR a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD-PNL dacă Marcel Ciolacu își asumă răspunderea pentru creșterea taxelor. O acțiune similară a fost anunțată și de partidul condus de George Simion.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, Cătălin Drulă a anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură „dacă Marcel Ciolacu își asumă răspunderea pentru creșterea taxelor”. Sursa citată precizează că „moțiunea de cenzură va reuni toate forțele democratice din Parlament, fără implicarea partidului extremist AUR”.

„Vom face evident tot ce ține de noi să ne opunem creșterilor abuzive de taxe. Dacă va exista această asumare de răspundere, vom chema alaturi de noi toate forțele democratice din Parlament pentru o moțiune de cenzură. USR nu se va alia cu AUR pentru o moțiune de cenzură”, a declarat Drulă, potrivit comunicatului de presă al USR.

O moțiune de cenzură a fost anunțată și de președintele AUR, într-o postare pe Facebook.

„Pentru afacerile românești, pentru agricultori și pentru constructori ne vom exercita dreptul constituțional de a da jos guvernul Iohannis. Moțiune de cenzură, tic-tac”, a transmis George Simion pe Facebook.

„Președintele AUR a anunțat deja depunerea unei moțiuni de cenzură inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor și acesta este singurul gest politic concret despre care comentam”, a precizat directorul de comunicare al AUR pentru „Adevărul”.

Ce spun PSD și PNL

Senatorul PSD Daniel Zamfir susține, într-o reacție pentru „Adevărul”, că guvernul condus de Marcel Ciolacu pune în aplicare ceea ce USR a trecut în PNRR.

„Faptul că Marcel Ciolacu pune în aplicare acea asumare, acel contract, pe care Guvernul României de atunci, din care făcea parte USR, l-a făcut cu Comisia Europeană, îi trimite pe cei de la USR în zona penibilului pentru că nu așa faci politică. Politica este o treabă serioasă, nu te duci și angajezi România la Bruxelles că atingi niște ținte și după ajungi în Opoziție și vii și spui că ceea ce ai angajat tu pentru România nu mai e valabil și depunem moțiune de cenzură că acest guvern de acum pune în aplicare ce ai asumat tu. Este o rușine ce face USR acum, a demonstrat că e doar o armată de zdrăngănitori”, a punctat Daniel Zamfir.

„Ce credeți că îl va face pe Marcel Ciolacu să renunțe la ce a declarat astăzi dimineață? Faptul că depune USR moțiune de cenzură?”, a adăugat acesta.

Social democratul a punctat că USR „au avut un aport considerabil la întocmirea PNRR” și că ministrul Ghinea a coordonat „acest plan de reforme fiscale”. De asemenea, acesta a punctat o serie de măsuri incluse în PNRR: „Adică reducerea plafonului pentru IMM-URI de la 500.000 la 60.000, taxă de 1% pe IMM-uri a fost impusă în PNRR de domnul Cîțu și domnul Ghinea, creșterea taxelor pe proprietate, deficitul bugetar de 4,4 care trebuie atins”.

Purtătorul de cuvânt al PNL a precizat pentru „Adevărul” că inițierea unei moțiuni de cenzură este dreptul constituțional al USR.

„Este un partid irelevant, nu am ce comenta. Este dreptul lor constituțional, să îl folosească. (..) Stau și mă întreb dacă acest micuț partid mai are numărul de semnături. Va trebui să apeleze la semnături împrumutate de la AUR, cum a făcut. Soluția USR este AUR, probabil că vor lua semnături pe împrumut”, a explicat Ionuț Stroe.

UDMR, în cumpănă

Poziția UDMR nu este una categorică de opoziție și de susținere a unei moțiuni de cenzură.

„Nu am discutat încă dacă susținem, semnăm sau alt demers. Știți că și noi am avut unele critici. Am văzut afirmațiile USR, dar docamdată e întrebarea dacă s-au înțeles cei de la PSD cu PNL pe asumare. Că eu nu cred că vor avea probleme (nr.r- în a trece proiectele prin această procedură). O decizie vom lua la începutul sesiunii”, a declarat Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR, pentru „Adevărul”. Întrebat dacă UDMR ar accepta să susțină o moțiune a AUR, Csoma Botond a negat categoric: „Noi nu dorim să avem de-a face cu un asemenea partid.

Guvernul își asumă răspunderea pe reforma fiscală și bugetară

Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscală și bugetară, ci își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, ceea ce înseamnă că își pune mandatul de șef al Executivului pe masă, în cazul în care Opoziția vine cu o moțiune de cenzură.

„De aceea, vreau să anunț că Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială. Trebuie să separăm apele și românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme și să ducă această țară înainte și cine se opune și luptă pentru privilegii și pentru bogați. Eu cred că aceasta este calea și vă anunț că voi merge înainte cu fermitate”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.