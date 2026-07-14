Video Tanczos Barna nu exclude varianta Nazare în fruntea Guvernului: „L-am salutat ca pe viitorul prim-ministru”. Unde a greșit PNL și PSD

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că nu s-a discutat în detaliu dacă același premier ar urma să rămână în funcție pe durata unei eventuale rotații a guvernelor, precizând că, în mod normal, fiecare partid vine cu propriul prim-ministru.

Întrebat dacă rămâne valabilă varianta desemnării ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, în funcția de premier, Barna a declarat: „L-am salutat ca pe viitorul prim-ministru, mai mult în glumă, mai serios”.

Tanczos Barna spune că decizia PNL de a exclude orice formulă de guvernare cu PSD reprezintă mai mult decât o „linie roșie”.

„Eu nu văd ce se poate face, din moment ce este o decizie de congres în PNL. (...) probabil dânșii cred că au luat o decizie foarte bună. Dacă mă uit la blocaj, cred că se putea și altfel.”

De asemenea, acesta precizează că negocierile politice rămân blocate, iar pozițiile partidelor sunt în continuare antagonice și marcate de atacuri reciproce.

„Nu se vede încă o formulă care să aducă măcar un guvern minoritar pe o perioadă limitată. Am căutat variante și pentru un guvern majoritar. E foarte clar că nu se poate, atât timp cât PSD și PNL nu se înțeleg”

Întregul interviu cu vicepremierul Tanczos Barna poate fi urmărit mai jos: