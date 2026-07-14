Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 14 iulie, că există „pași foarte timizi spre reconciliere” și că Legea salarizării mai are șanse să fie adoptată, în ciuda opoziției PSD.

Aflat la Ambasada României de la Paris, Nicușor Dan a transmis ce s-a discutat luni, 13 iulie, la reuniunea Coaliției de Voință.

„E Ziua Națională a Franței astăzi, iar Coaliția de Voință este un format care a început acum un an și jumătate. Ieri a fost ședința de bilanț. În cadrul ședinței am văzut progresele pe care le-a făcut pe partea militară. S-au împărțit sarcini și s-au pregătit operațiuni pentru momentul în care ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă.

România are partea sa și a transmis, după summitul NATO, un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuare a sprijinului pentru Ucraina și a presiunii asupra Rusiei. Inclusiv țările europene care au venit ieri au vorbit despre al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Securitatea este importantă și este asigurată de aceste formate multilaterale: NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9. Dacă vrem să fim apărați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci să fim acolo unde lucrurile se întâmplă.

Astăzi, de Ziua Națională a Franței, a avut loc o paradă militară impresionantă, la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, precum și trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume și în relații internaționale bazate pe reguli. Acesta este mesajul principal și ați văzut prezența trupelor din multe țări.

Pe România și Franța le leagă o relație istorică, cel puțin de la Primul Război Mondial, cu generalul Berthelot. Prima defilare a trupelor românești a fost în 1919, relațiile diplomatice au o istorie de peste 100 de ani, iar astăzi Franța este partenerul nostru strategic, cu o prezență consistentă în România. Deci, a fost important ca România să fie la această sărbătoare și la cina în onoarea invitaților de aseară.”

„Sunt pași foarte timizi spre reconciliere”

Pe scurt, Nicușor Dan spune că blocajul privind formarea unui nou Guvern este provocat de condițiile puse de partide privind împărțirea funcțiilor și componența Executivului. În prezent, nu există un candidat la funcția de premier capabil să strângă o majoritate parlamentară, deși au loc discuții informale și există „pași foarte timizi” spre reconciliere.

„Sunt mai multe lucruri de spus. PSD este în opoziție atât timp cât nu are miniștri, secretari de stat, prefecți în structura administrativă. Este palierul formării Guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii spun: «Nu vrem să susținem un Guvern în care să nu avem miniștri», alții spun că nu vor să fie anumiți miniștri de la alte partide.

Pe de altă parte, avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR, și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum sunt discuții mai tensionate pe această temă. Avem un termen pe 31 august și sunt sigur că se va ajunge la un consens.

Există dialog, dialogul informal pe care îl am cu partidele, pe care liderii de partid îl au între ei. Sunt pași foarte timizi spre reconciliere, iar în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă o majoritate.

Dacă, în urma discuțiilor, partidele spun: «Da, vrem un Guvern tehnocrat», vom avea. Voi desemna. În momentul de față nu există această variantă.”

Despre refuzul PSD de a vota legea salarizării

Nicușor Dan spune că era de așteptat ca partidele să aibă opinii diferite asupra Legii salarizării, fiind un proiect complex.

„Ministrul interimar al Muncii este Dragoș Pîslaru, iar propunerea de lege a salarizării a ajuns ieri. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. Vom vedea dacă este nevoie de medierea noastră.

Este clar că este o lege foarte complicată și sunt așteptări diferite din partea categoriilor sociale. Cred că mai sunt șanse să fie adoptată.

Noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. De aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar.

Ne-am comportat până acum ca și cum încă am fi o coaliție. S-a vorbit la modul generic: trebuie să existe o negociere în care PSD va pune condiții. Urmează să vedem mai întâi. Pe Codul urbanismului, niște discuții tehnice.”

Întrebat ce ar putea cere PSD la schimb, Nicușor Dan a răspuns: „Nu vreau să fac speculații.”