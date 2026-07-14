Sorin Grindeanu anunță ce proiecte nu vor susține social-democrații: „Zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a actualei guvernări, susținând că România traversează o criză economică profundă, în timp ce atenția publică este deturnată de „propaganda anti-PSD”. Totodată, social-democratul a anunțat că partidul nu va susține o serie de proiecte legislative pe care le consideră împotriva intereselor populației.

Grindeanu afirmă că România se află de zece luni într-o criză economică severă și avertizează că țara riscă să fie retrogradată în categoria „junk” de către agențiile de rating.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, ÎNSĂ corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD”, a scris liderul PSD, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Grindeanu susține că românii resimt din plin efectele dificultăților economice și afirmă că, dincolo de disputele politice, problema reală este scăderea nivelului de trai.

„Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor”, scrie el.

Grindeanu admite greșeli ale PSD

În mesajul său, liderul social-democrat recunoaște că PSD poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală, însă spune că partidul a făcut compromisuri în numele stabilității.

„Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru. Am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate. Însă mereu am construit. Eu am făcut 500 de km de autostradă. Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște „idioți fără dinți”. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare”, afirmă acesta.

În același timp, Grindeanu își apără activitatea din perioada în care a condus Ministerul Transporturilor, susținând că în mandatul său au fost făcuți 500 de kilometri de autostradă.

Atac la adresa lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu îl critică dur și pe premierul demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să monopolizeze scena politică și că pune interesele politice înaintea celor ale românilor.

„Astăzi – vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?!”, a transmis liderul PSD.

Acesta susține că prețul menținerii actualei puteri este suportat de cetățeni și de mediul de afaceri românesc.

PSD anunță ce proiecte nu va susține

Grindeanu afirmă că PSD va respecta angajamentele asumate în ceea ce privește reformele necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR, însă precizează că partidul nu va vota „la impuse” proiectele promovate de actualul Executiv.

Liderul social-democrat a enumerat trei categorii de măsuri pe care PSD spune că le va respinge sau modifica:

- o lege a salarizării care, în opinia partidului, ar reduce veniturile angajaților;

- o lege care ar conduce la închiderea unor noi capacități de producție de energie;

- proiecte legislative care, potrivit lui Grindeanu, ar diminua atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și ar rezolva probleme de incompatibilitate pentru reprezentanți ai USR.

În final, liderul PSD îi cere lui Bolojan să trimită cât mai rapid în Parlament proiectele necesare pentru deblocarea fondurilor din PNRR.

„Ceasul ticăie... În rest – zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!”, își încheie Sorin Grindeanu mesajul.