search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul, de la ora 17.30

Sorin Grindeanu anunță ce proiecte nu vor susține social-democrații: „Zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a actualei guvernări, susținând că România traversează o criză economică profundă, în timp ce atenția publică este deturnată de „propaganda anti-PSD”. Totodată, social-democratul a anunțat că partidul nu va susține o serie de proiecte legislative pe care le consideră împotriva intereselor populației.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Liderul PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

Grindeanu afirmă că România se află de zece luni într-o criză economică severă și avertizează că țara riscă să fie retrogradată în categoria „junk” de către agențiile de rating.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, ÎNSĂ corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD”, a scris liderul PSD, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Grindeanu susține că românii resimt din plin efectele dificultăților economice și afirmă că, dincolo de disputele politice, problema reală este scăderea nivelului de trai.

„Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor”, scrie el.

Grindeanu admite greșeli ale PSD

În mesajul său, liderul social-democrat recunoaște că PSD poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală, însă spune că partidul a făcut compromisuri în numele stabilității.

„Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru. Am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate. Însă mereu am construit. Eu am făcut 500 de km de autostradă. Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște „idioți fără dinți”. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare”, afirmă acesta.

În același timp, Grindeanu își apără activitatea din perioada în care a condus Ministerul Transporturilor, susținând că în mandatul său au fost făcuți 500 de kilometri de autostradă.

Atac la adresa lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu îl critică dur și pe premierul demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să monopolizeze scena politică și că pune interesele politice înaintea celor ale românilor.

„Astăzi – vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?!”, a transmis liderul PSD.

Acesta susține că prețul menținerii actualei puteri este suportat de cetățeni și de mediul de afaceri românesc.

PSD anunță ce proiecte nu va susține

Grindeanu afirmă că PSD va respecta angajamentele asumate în ceea ce privește reformele necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR, însă precizează că partidul nu va vota „la impuse” proiectele promovate de actualul Executiv.

Liderul social-democrat a enumerat trei categorii de măsuri pe care PSD spune că le va respinge sau modifica:

- o lege a salarizării care, în opinia partidului, ar reduce veniturile angajaților;

- o lege care ar conduce la închiderea unor noi capacități de producție de energie;

- proiecte legislative care, potrivit lui Grindeanu, ar diminua atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și ar rezolva probleme de incompatibilitate pentru reprezentanți ai USR.

În final, liderul PSD îi cere lui Bolojan să trimită cât mai rapid în Parlament proiectele necesare pentru deblocarea fondurilor din PNRR.

„Ceasul ticăie... În rest – zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!”, își încheie Sorin Grindeanu mesajul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Traian Băsescu a numit naționala care va câștiga Cupa Mondială
digisport.ro
image
Speak a dat cărțile pe față! De ce nu l-a plăcut deloc pe Florin Ristei la început
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Blocurile afectate de incendii sau explozii pot intra în programul de consolidare. Actele necesare şi cum se face înscrierea
playtech.ro
image
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Lamine Yamal, înainte de Franța - Spania: "Să nu vă așteptați la ceva de la mine!"
digisport.ro
image
„Zombie filler”, noua procedură estetică ce stârnește controverse. Grăsimea provenită de la donatori decedați este folosită pentru mărirea sânilor și a feselor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Moment istoric pentru România. Un elev reprezintă România la WorldSkills-Shanghai, disciplina „Sudor”
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Care sunt liceele din București unde s-a intrat cu cele mai mici medii în 2025. Cum arată clasamentul și rezultatele la Bacalaureat
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
Cartofi cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1140146435 jpg
Cartofii care seduc: rumeniți perfect, cu ciuperci aromate
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!