Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, invitat la Interviurile „Adevărul” de la ora 13.00

Susținere europeană pentru premierul Ilie Bolojan în plină criză politică: Manfred Weber, liderul PPE, l-a felicitat pentru „rezultatele obținute în timp record”

În plină criză a Coaliției de guvernare, Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), a transmis că a avut o discuție telefonică „excelentă” cu premierul României, Ilie Bolojan, în care a lăudat măsurile adoptate de acesta în primele luni de mandat. În opinia sa, PSD „s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene”.

Manfred Weber și Ilie Bolojan. FOTO X
Potrivit aprecierilor lui Manfred Weber - postate pe pagina de Facebook a PNL - premierul Bolojan a reușit „într-un timp foarte scurt” să reducă deficitul bugetar, să stabilizeze economia și să inițieze reforme considerate esențiale la nivel european.

„Am avut o conversație telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României. L-am felicitat pentru obținerea de rezultate concrete într-o perioadă atât de scurtă de timp. A luat măsuri pentru a reduce deficitul, a stabilizat economia și a demarat reforme esențiale. A implementat un buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin fonduri europene și PNRR. Prim-ministrul Ilie Bolojan și cu mine am evaluat, de asemenea, prioritățile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât și la nivel național”, a spus președintele PPE.

Liderul Partidului Popular European a salutat și adoptarea unui buget „responsabil”, bazat pe investiții strategice finanțate în special prin fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Manfred Weber a subliniat că, în contextul global marcat de războiul din Ucraina, presiuni energetice și creșterea extremismului, partidele din familia PPE trebuie să promoveze „guvernarea responsabilă”.

„În aceste vremuri dificile la nivel global, cu războiul din Ucraina, presiunile energetice și creșterea extremismului în Europa, este esențial ca noi, familie PPE - Partidul Popular European, să dăm un exemplu. Guvernarea responsabilă înseamnă a pune cetățenii pe primul loc și a lua deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocrației, avansarea reformelor și modernizarea instituțiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor. Acestea sunt prioritățile de centru-dreapta ale PPE. Doar o astfel de conducere responsabilă va asigura că guvernele își pot proteja și sprijini cetățenii în perioade de criză, fie că se confruntă cu presiuni energetice, amenințări la adresa securității sau incertitudini economice, așa cum este cazul acum în întreaga Europă”, a mai spus Manfred Weber.

„Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au obținut rezultate la toate prioritățile PPE”

Liderul PPE a afirmat că premierul Ilie Bolojan se numără printre liderii europeni care au obținut rezultate și a lăudat „curajul și determinarea” acestuia:

„Prim-ministrul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au obținut rezultate la toate prioritățile PPE. De aceea, laud curajul și determinarea prim-ministrului Ilie Bolojan de a-și continua mandatul de șef al guvernului, dintr-un puternic simț al responsabilității față de cetățeni și față de țară, și de a continua pe calea reformelor și modernizării pe care a început-o acum 10 luni”. 

Manfred Weber a transmis că premierul României beneficiază de „sprijinul deplin al partenerilor europeni” pentru continuarea reformelor și consolidarea stabilității economice.

Critici la adresa PSD: „Se opune măsurilor convenite - consolidarea economiei românești și creșterea rezistenței acesteia”

În mesajul său, Manfred Weber a susținut că Partidul Social Democrat s-ar fi îndepărtat de angajamentele pro-europene și ar fi început să se opună unor măsuri convenite în coaliția de guvernare.

„Din păcate, vedem că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. Acum se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare: consolidarea economiei românești și creșterea rezistenței acesteia, în beneficiul cetățenilor, punând totodată în pericol finanțarea prin PNRR. Privarea României de miliardele de euro din finanțările UE din cauza raționamentelor populiste ar fi o lovitură majoră pentru democrația și stabilitatea țării.

În ciuda acestor provocări politice emergente, prim-ministrul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă - dar cea corectă: să asigure stabilitatea guvernării și capacitatea de a realiza reformele necesare, menținând în același timp România pe o traiectorie stabilă în acest context geopolitic foarte delicat”, se mai arată în mesajul lui Manfred Weber.

