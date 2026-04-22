„Joi îşi vor da demisia miniştrii PSD”, susține Lia Olguţa Vasilescu. Ce așteaptă de la președintele Nicuşor Dan

Lia Olguța Vasilescu a declarat marți seară, la România TV, că PSD așteaptă ca președintele Nicușor Dan să intervină în criza politică și să îl convingă pe premierul Ilie Bolojan că funcționarea coaliției nu depinde de o singură persoană. Primărița Craiovei a anunțat că miniștrii social-democrați sunt pregătiți să își prezinte demisiile joi, urmând ca secretarii de stat și prefecții să facă același lucru în perioada următoare.

Afirmațiile sale vin după ce social-democrații au decis luni, cu o majoritate covârșitoare de 97,7% din voturi, să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Olguța Vasilescu a precizat că toate scenariile sunt în acest moment deschise, inclusiv trecerea PSD în opoziție, dacă premierul nu își va depune mandatul.

Potrivit social-democratei, președintele are posibilitatea de a constata oficial că actuala coaliție nu mai există dacă premierul rămâne în funcție.

„Poate dumnealui reuşeşte să-l convingă pe Ilie Bolojan că, până la urmă, nu stă ţara într-un singur om şi rămâne coaliţia în picioare. Dacă nu e atât de convingător, atunci vom merge pe celelalte scenarii. Joi îşi vor da demisia miniştrii din Guvern ca să arătăm că nu mai există aceeaşi majoritate. Vor urma şi secretarii de stat şi prefecţii (…) în perioada imediat următoare. Eu cred că o să se strângă demisiile şi o să se prezinte demisiile, depinde cât de repede se întâmplă asta”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Consultările de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru miercuri, au loc în contextul tensiunilor majore din coaliția de guvernare, după retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan.