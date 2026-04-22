SURSE Președintele Nicușor Dan vrea premier tehnocrat

Președintele Nicușor Dan analizează două variante pentru deblocarea crizei politice. În primul rând, șeful statului ar prefera ca PNL să propună un alt prim-ministru, în cazul în care Ilie Bolojan va fi răsturnat prin moțiune de cenzură, susțin surse politice pentru Adevărul. Astfel, coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR ar merge mai departe, dar cu alt premier liberal în locul lui Bolojan. Același scenariu este dorit și de PSD.

Pe de altă parte, șeful statului ia în calcul să numească un premier tehnocrat, susțin sursele citate. Acesta ar urma să negocieze tot cu PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea unei majorități. Însă, în această situație, președintele Nicușor Dan nu ar mai aștepta ca partidele să vină cu un acord politic, ci ar forța el însuși o majoritate parlamentară.

Astfel, PNL va fi pus să aleagă: fie merge cu Ilie Bolojan în opoziție, fie alege să continue la guvernare fără Ilie Bolojan.

Premierul tehnocrat ar urma să rămână în funcție până în decembrie 2028, când sunt programate viitoarele alegeri parlamentare. PSD e dispus să renunțe la rotativă guvernamentală din aprilie anul viitor cu condiția ca actuala coaliție să continue fără Ilie Bolojan, susțin sursele citate.

Situația politică din România s-a acutizat

Situația politică din țară s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de Adevărul susțin că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Conducerea PNL ar urma să îi solicite lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților, însă acesta nu ar vrea să demisioneze. PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier. USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene.

Consultări în coaliția de guvernare și întâlniri cu lideri politici

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, consultări cu partidele și formațiunile politice din Coaliția de guvernare, în baza prerogativelor constituționale. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, pe parcursul întregii zile. Întâlnirile au loc pe fondul crizei politice declanșate după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan urmează să aibă tot miercuri, 22 aprilie, întâlniri cu liderii UDMR și ai grupului minorităților naționale, în încercarea de a stabiliza situația politică Discuțiile vin în contextul în care PNL explorează posibilitatea formării unui guvern minoritar.